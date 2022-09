Strade Blu, a Bagnacavallo l’artista spagnolo Pedro Makay presenta “Colores”

Penultimo appuntamento dell’estate 2022, giovedì 8 settembre, nella suggestiva cornice del Chiostro dell’Albergo “Antico Convento San Francesco” di Bagnacavallo, per la presentazione dell’album Colores, dell’artista spagnolo Pedro Makay, uscito recentemente per l’etichetta italiana Caligola Records. Un album che contiene otto brani originali, che danno origine ad un suono ispirato a radici popolari, emerse in collaborazioni, esperienze e incontri con musicisti di culture diverse, in uno stile che potrebbe appartenere alla cosiddetta “world music”.

Pedro Makay de la Sota è nato a Bilbao. La sua iniziazione musicale avviene durante l’infanzia con le sue prime lezioni di pianoforte e successivamente studiando la chitarra con Luis Cortes. In un lungo viaggio in Giamaica, a casa di un amico pittore, conosce i ritmi caraibici, reggae e calypso che ispirano la

sua musica. Nel 2007 registra il suo primo album Pedro Makay, con lo straordinario chitarrista Carlos Velasco. Nello stesso anno si reca a Buenos Aires, dove presenta l’album esibendosi nei cabaret, teatri e locali della scena musicale della città e promuovendo la sua musica nelle radio e nelle televisioni. Nel 2010, in Argentina, registra un secondo album, Ojos Negros, con la produzione di Andrés Mayo e Gustavo “El Polaco” Goyeneche, che gli vale la nomination ai Latin Grammy Awards nelle categorie “Album of the Year” e “Best New Artist”.

La sua è una musica universale, fresca, vitale, a favore del pubblico. Un concerto coinvolgente e passionale, dove dà vita ad una moltitudine di colori, proprio come il suo ultimo lavoro discografico.

LINE UP:

Pedro Makay: voce e chitarra

Giorgio Santisi: basso elettrico

Lele Veronesi: batteria.