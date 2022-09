Fira 2022, dal 14 settembre giochi “senza tempo” e divertimento per le strade della città

La Fira è anche gioco e spensieratezza: vi attendono quattro giorni in cui potrete sbizzarrirvi per le strade della città con passatempi di ogni tipo! Si parte nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 settembre, lungo corso Farini, con gli Scarabòcc par la strê, in cui i bambini (ma anche gli adulti) potranno intrattenersi con i classici giochi che si disegnavano per terra, come la Campana; si prosegue giovedì 15 con i giochi per tutti di Scombussolo e poi ancora sabato 17, in piazza Farini, con i giochi senza tempo a cura dell’Associazione Nonno Banter 57 e quelli a cura di AVIS Russi. Si conclude domenica 18 in via Trieste con “Logichiamo”, una serie di giochi di logica ed ingegno a cura di Happy Family.

PROGRAMMA:

– mercoledì 14 settembre

dalle ore 18.30 | corso Farini

SCARABÒCC PAR LA STRÊ

giochi e fantasie in corso

– giovedì 15 settembre

dalle ore 20.30 | corso Farini

SCOMBUSSOLO

giochi per tutti

– sabato 17 settembre

dalle ore 16.00 | via Trieste

GIOCHI SENZA TEMPO

a cura di Nonno Banter 57

dalle ore 17.00 | piazza Farini

GIOCHI PER TUTTI

a cura di Avis Russi

– domenica 18 settembre

dalle ore 16.00 | via Trieste

GIOCHI SENZA TEMPO

a cura di Nonno Banter 57

– lunedì 19 settembre

dalle ore 16.00 | via Trieste

GIOCHI SENZA TEMPO

a cura di Nonno Banter 57

dalle 16.00 | via Trieste

LOGICHIAMO

giochi di logica e d’ingegno per grandi e piccini

a cura di Happy Family.