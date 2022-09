Fira 2022: inaugura la mostra fotografica “Out of Blue”

Martedì 13 settembre, alle 19, presso i locali di corso Farini n. 120, sarà presentata la mostra d’arte, cianotipia e fotografia a cura di Enrico Nensor, Sara Bucci e Roberto Dalmonte dal titolo “Out of The Blue”.

Nell’espressione Out of The Blue è racchiusa la descrizione del progetto artistico: un richiamo al colore blu di prussia, che sarà il tema centrale della mostra stessa nelle cianotipie di Enrico Nensor, e un richiamo all’arte in senso più generale poiché Out Of The Blue è un gioco di parole che significa “all’improvviso”, proprio come l’ispirazione artistica nelle illustrazioni e nelle foto stesse.

Il tema centrale della mostra sarà la contaminazione di illustrazione e cianotipia: saranno infatti presentate alcune illustrazioni di Sara Bucci rielaborate secondo questo antico metodo di stampa fotografica.

Una parte della mostra “narrerà” attraverso le immagini, la storia locale delle campagne Russiane, e i suoi principali monumenti che l’hanno resa famosa nella provincia. Attraverso le immagini esposte si vuole dare rilievo alla storia locale e alla nostra campagna, cogliendo il lato più romantico della natura desolata presentata con la cianotipia. La parte illustrativa sarà invece dedicata principalmente al ritratto a pastello e matite colorate.

ORARI:

apertura martedì 13 settembre ore 19.00

13/16 settembre 19.00 – 23.00

17/18 settembre 16.00 – 23.00

19 settembre 19.00 – 23.00

Per informazioni:

Non Solo Pixel

Tel: 388 820 5601