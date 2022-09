A Casa Monti di Alfonsine in mostra le macchine per scrivere Olivetti del collezionista faentino Urbano Laghi

In occasione delle Giornate del Patrimonio, domenica 18 settembre alle ore 10.30 a Casa Monti inaugura la mostra “Di tasto in tasto”, allestita da Atlantide, con le macchine per scrivere Olivetti del collezionista faentino Urbano Laghi.

Nelle sale del museo sarà presente una selezione delle 500 macchine da scrivere Olivetti di Laghi, con alcune macchine manuali (non elettriche), dal 1911 al 1970, che hanno fatto la storia. Per l’occasione, domenica 18 settembre si potrà partecipare a una visita guidata curata dal collezionista e sentire dalle parole di Laghi storie e segreti di un impero, quello di Olivetti, e dell’evoluzione delle sue macchine per scrivere.

Una di queste macchine in mostra sarà a disposizione dei visitatori che vorranno provare a scrivere testi, parole, pensieri e poesie, che poi saranno raccolti da Casa Monti.

La mostra sarà visitabile, durante gli orari di apertura, dal 18 settembre al 18 dicembre 2022.

Per informazioni 0545 38149.