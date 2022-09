Massa Lombarda: fascismo sui social, l’Anpi presenta l’indagine “Galassia nera”

La sezione ANPI “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e S. Agata presenta, venerdì 16 settembre, l’indagine dal titolo “La Galassia nera”. Attraverso lo studio di Patria Indipendente, Giovanni Baldini ha rivolto uno sguardo “sulla presenza dell’estrema destra sui social network osservando la diffusione dell’estremismo virtuale e reale”.

La presentazione, che si terrà presso la Sala del Carmine alle 20.45, sarà preceduta da un saluto di: Lucia Ricci, componente del Comitato provinciale ANPI e del direttivo della sezione locale; Daniele Bassi, Sindaco e Presidente pro tempore del Comitato unitario antifascista; Valentina Giunta vicepresidente provinciale ANPI Ravenna.

La sezione ANPI “Giuseppe Baffè” dichiara: “Si parla molto del dilagare del fascismo sui social network, ce n’è per tutti i gusti: dalla nostalgia per il ventennio, veicolata tramite improbabili collezioni di meriti della dittatura, fino ai molti modi in cui il fascismo di un tempo si reinventa in reali formazioni politiche che tramite i social network fanno proseliti e diffondono la propria ideologia. Da una parte un pericoloso essere fuori dal mondo, dall’altra un uso strategico di strumenti di comunicazione di massa. Questa ricerca vuole anche essere uno strumento empirico al servizio delle istituzioni, perché ideologie di oppressione e violenza non trovino spazio in seno ai luoghi della democrazia”.