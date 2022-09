Entra nel vivo oggi la tradizionale Fira di Sett Dulur di Russi. Nonostante una leggera pioggia abbia disturbato le prime due serate, la manifestazione ha portato avanti il programma regolarmente, con la parata delle associazioni, accompagnate dalla Banda Città di Russi, seguita dalla sfilata di moda.

La serata di giovedì ha visto molta gente prendere parte alla tradizionale tombola in piazza, e sempre in piazza Farini sono stati distribuiti gli assaggi del bël-e-cöt accompagnato dal vino della festa, la canéna nova.

di 17 Galleria fotografica Fira di Sett Dulur - Russi 2022









Il tradizionale menù della festa lo si può degustate in tutti gli stand gastronomici distribuiti per il paese. Oltre alla tradizione, lo chef Daniele Baruzzi dell’Insolito ristorante propone polpette di bél e cot, stufato di costine e salciccia accompagnato dai vini locali della Tenuta Uccellina. Dalle ore 21 la pasticceria Babini propone al pubblico i bomboloni appena sfornati, per chi ama i dolci.

Tutte le mostre di questa 351^ edizione sono state aperte la scorsa settimana. Per questa sera, venerdì 16 settembre, è in programma alle 18,30 un Open day della Pubblica Assistenza, con dimostrazione delle attività svolte dai volontari, seguita dall’inaugurazione di una nuova ambulanza che diventerà operativa nei prossimi giorni.

Sul palco centrale dalle 21 le “Brutture moderne social club”, mentre in biblioteca il giornalista Andrea Conti presenterà il suo libro “Le ossa della terra – Parole, immagini e suoni di una Romagna in fuga dal tempo”.

Qui il programma completo della Fira 2022.

Foto di Gianni Zampaglione