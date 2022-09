Fira di Russi 2022: con ArtinFira arrivano artisti e musicanti per le vie della Città

Quest’anno, per le strade di Russi, vi aspetta un intrattenimento senza eguali! ArtinFira è spettacolo, arte circense e improvvisazione. Domenica 18 e lunedì 19 settembre 2022 si esibiranno numerosi artisti in performance originali: si parte con Lo Stramagante Mr Dudi e i suoi infiniti trucchi di magia, si prosegue con il mix di circo contemporaneo, tecnica dei trampoli, trasformismo e teatro di figura offerti dal Circo all’Improvviso, Mistral e le sue acrobazie, l’”azteca” Rulas Quetzal che unisce fuoco e percussioni e si finisce la giornata con la Street Band “Magicaboola”. Lunedì invece, dopo gli spettacoli mattutini, troverete Eros Goni, alias Gambe in Spalla Teatro, un clown e un mimo eccentrico oltre che le coinvolgenti improvvisazioni della Mabò Band.

DATE E ORARI:

domenica 18 settembre

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ore 16.30: Lo Stramagante Mr Dudi

ore 17.30: Circo all’Improvviso

Giardino della rocca “T. Melandri”

ore 18.30: Mistral

ore 19.30: Lo Stramagante Mr Dudi

ore 20.30: Mistral

ore 21.30: Rulas Quetzal

corso Farini

ore 18.00, 19.30, 21.00: Magicaboola

lunedì 19 settembre

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ore 16.30: Mistral

ore 17.30: Circo all’Improvviso

Giardino della rocca “T. Melandri”

ore 18.30: Gambe in Spalla Teatro

ore 19.30: Mistral

ore 20.30: Gambe in Spalla Teatro

ore 21.15: Mabò Band

corso Farini

ore 18.30: Mabò Band