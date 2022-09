Ultimo weekend con Bassa Romagna in fiera tra musica, convegni e un grande spettacolo finale

Ultimo fine settimana con Bassa Romagna in fiera, la 28esima edizione della campionaria che si svolge nel centro storico di Lugo, che propone due giornate dense di appuntamenti tra incontri, approfondimenti, spettacoli, un retro party e uno spettacolo finale con acrobazie su strada e musica.

Sabato 17 settembre alle 16 in Agorà Beta Imprese presenta “Punta in alto… in sicurezza”, i corsi abilitanti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: occasioni formative per raggiungere posizioni di vertice nel proprio ambito di lavoro o per proporsi al mercato con competenza e professionalità.

Alle 17.30 seguirà il “World café: sinergie per lo sviluppo di un territorio sostenibile, attrattivo, resiliente”, un evento che vuole essere occasione di scambio, condivisione e brainstorming collettivo tra operatori del settore pubblico, privato e non profit per individuare nuove proposte, criticità, priorità e sinergie declinate secondo i principali aspetti e temi della sostenibilità di un territorio. La formula del World café mette a disposizione la forza delle conversazioni informali per mobilitare in modo creativo pensieri e risorse, produrre apprendimento, condividere conoscenze e infine generare cambiamento. Ogni tavolo avrà una tematica di dialogo coordinata dai referenti, scelti dal tavolo o indicati dall’organizzazione; i temi saranno: turismo lento, economia, innovazione sociale e digitale, Food valley, musei e biblioteche, opportunità dall’Europa, venti tra sostenibilità e accessibilità; al termine verranno presentati i risultati e le idee emerse e ci sarà un momento di restituzione finale.

In viale Degli Orsini dalle 19.30 ci sarà un retro party promosso da Giardino – Laboratorio del gusto. Una festa per ritornare ai tempi in cui “Viale Orsini” era il punto di ritrovo di Lugo, il famoso «giro figo» che iniziava dal viale per proseguire fino a via Baracca; 40 anni fa, quando le persone si incontravano per sfrecciare con l’ultima motocicletta oppure l’abito appena comprato, ci si aggregava in panchine che erano naturalmente i notiziari dei fatti di ogni giorno e dove spesso nasceva anche l’amore. La serata inizierà alle 20.30 con una cena e avrà come colonna sonora la musica di quegli anni.

Dalle 16 alle 18 al Lug musica indie rock con Dj Mare.

A causa del maltempo, sono invece rinviate a data da destinarsi le attività per i bambini previste dalle 16 nello spazio LuOgo.

Domenica 18 settembre dalle 9 alle 13 nell’Agorà sarà possibile conoscere il nuovo servizio gratuito di bike sharing con le biciclette a pedalata assistita del Comune di Lugo; un operatore sarà a disposizione dei cittadini per spiegare il servizio che è partito giovedì 15 settembre e sarà sperimentale fino al 31 dicembre 2022.

Dalle 9 alle 15.30 si terrà l’iniziativa benefica “Una piega per lo IOR”. Parrucchiere e parrucchieri volontari scendono nuovamente in campo a favore della campagna di raccolta fondi per l’Istituto oncologico romagnolo. A fronte di una donazione minima di 10 euro, chiunque potrà avere un’acconciatura, un taglio (no shampoo) o lo smalto e supportare il progetto Margherita IOR che fornisce gratuitamente parrucche alle donne in trattamento oncologico.

Alle 17 in Agorà “Sfide e opportunità per le reti d’impresa della Bassa Romagna”, due incontri, il primo dedicato al lavoro dopo la pandemia, con Gabriele Montaletti, Visiting fellow presso Northumbria University e alle 18 il secondo alla digitalizzazione e alle micro imprese di servizio, condotto da Alessandro Seravalli, amministratore di GeoSmart Lab della Regione Emilia-Romagna; gli eventi sono promossi dalla rete di imprese Inbassaromagna.

A LuOgo alle 14.30 giochi antichi per bambini e famiglie con Kaleidos e alle 17 il convegno “La grande minaccia del cibo sintetico”. Dalle 16 alle 18 musica rock e r&b al Lug con Dj Sauro.

Nelle piazze, gran chiusura dalle 15 alle 18 con spettacoli di circo e acrobazie su strada di Urana Marchesini e Franco Barile – Gran Teatro Dentro; dalle 20 alle 22 in Agorà il concerto del Francesca Tandoi Trio, a cura di Lugo Music Festival e con il contributo de La Cassa di Ravenna.

La serata si chiuderà con la sfilata di abiti da sposa e da cerimonia promossa da Ca La Sfera, in piazza Baracca.

In entrambe le serate sarà ancora possibile visitare la mostra “Rossini in Fiera, dall’Ottocento all’alba del secolo breve. Cento anni di storia comune in una raccolta di manifesti teatrali d’epoca” allestita presso il Teatro Rossini, aperto per l’occasione dalle 20.30 alle 22.30 e curata dall’Archivio storico del Comune di Lugo in collaborazione con il Servizio Comunicazione e marketing dell’Unione, con il contributo de La Cassa di Ravenna.

“Bassa Romagna in fiera” è organizzata da Ferrara Fiere Congressi, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e con il Tavolo per l’imprenditoria della Bassa Romagna. Il programma completo è disponibile su www.bassaromagnainfiera.it.