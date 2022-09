Giornata europea della cultura ebraica a Lugo: conferenza in biblioteca e visita in bicicletta al ghetto

La città di Lugo anche quest’anno aderisce alla Giornata europea della cultura ebraica, con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale ebraico dell’antica comunità lughese e, allo stesso tempo, favorire la conoscenza di culture diverse. Il titolo di questa edizione è “Rinnovamento”.

Domenica 18 settembre alle 17 nella sala Codazzi della biblioteca Trisi, conferenza del Rav Luciano Meir Caro, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Ferrara e della Romagna dal titolo “Rinnovamento: riflessioni in occasione delle Giornate della cultura ebraica”.

Domenica 2 ottobre, con ritrovo alle 14.45 presso l’ingresso del cimitero ebraico di Lugo in via di Giù 37, Miriam Ines Marach accompagnerà “Dentro e fuori dal Ghetto: a spasso in bici dentro la memoria ebraica di Lugo”. Il percorso inizia alle ore 15.00 e dura circa due ore.

La visita si aprirà al cimitero ebraico e proseguirà con alcune soste lungo i luoghi ebraici di Lugo, concludendosi in biblioteca, dove la mostra “Noi amiamo il Pavaglione” verrà arricchita appositamente da alcune tavole illustrative riguardanti le attività commerciali e artistiche della vita ebraica a Lugo.