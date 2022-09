La Fira di Sett Dulur si avvia alla conclusione, oggi sarà l’ultimo giorno di spettacoli, ma il clou c’è stato ieri sera, quando il cielo di Russi si è illuminato dei magici colori dei fuochi artificiali, momento molto atteso da tutti i russiani.

“Oggi splende il sole, gli stand sono affollati, le vie piene di gente, risuona musica ovunque e il rumore più diffuso è quello della risata dei bambini. Questo è #Fira!”, commentava la sindaca Valentina Palli ieri pomeriggio. E in effetti le strade del paese si sono davvero riempite di gente in questi 4 giorni di festa e gli stand hanno lavorato a pieno ritmo per accontentare i numerosi avventori, in attesa delle specialità tipiche della Fira, cappelletti e bel e cot su tutte.

di 11 Galleria fotografica Fira di Sett Dulur - Russi 2022 fuochi d'artificio









IL PROGRAMMA DI OGGI

ore 11.00 | Stand Amici di Padre Giorgio | Area verde Falcone Borsellino

SFRUTTAMENTO E NEOSCHIAVISMO IN AGRICOLTURA: LA FILIERA ETICA “NOCAP” COME NUOVO PARADIGMA

riflessioni sul tema del caporalato con Yvan Sagnet

a seguire pranzo con il relatore

ore 15.00 | Centro Commerciale | via Godo Vecchia

CAMMINATA DELLA SALUTE PER IL CENTRO DELLA CITTÀ

dalle ore 16.00 | via Trieste

GIOCHI SENZA TEMPO

a cura di Nonno Banter 57

dalle ore 16.00 | via Trieste

LOGICHIAMO

giochi di logica e d’ingegno per grandi e piccini

a cura di Happy Family

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ARTINFIRA

artisti e musicanti per le vie della città

ore 16.30: Mistral

ore 17.30: Circo all’Improvviso

dalle ore 17.00 | piazza Farini

MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI

a cura di Lions Club Russi

giardino della Rocca “T. Melandri”

ARTINFIRA

artisti e musicanti per le vie della città

ore 18.30: Gambe in Spalla Teatro

ore 19.30: Mistral

ore 20.30: Gambe in Spalla Teatro

ore 21.15: Mabò Band

corso Farini

ARTINFIRA

artisti e musicanti per le vie della città

ore 18.30: Mabò Band

ore 21.00 | piazza Farini

PREMIAZIONE CONTEST FOTOGRAFICO “FOTOGRAFA LA FIRA E VINCI IL TEATRO”

ore 21.00 | piazza Farini

LINGO & CARIMBÒ

concerto

ore 22.30 | piazza Farini

GRAN FINALE PIROTECNICO

Foto di Gianni Zampaglione