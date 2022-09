Bagnacavallo. Aperta a San Francesco la mostra “La piena dell’occhio”: dipinti e sculture di Enrico Minguzzi

Si è aperta venerdì 23 settembre presso l’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo la mostra “La piena dell’occhio”, personale di Enrico Minguzzi in programma fino all’11 dicembre. L’esposizione è stata introdotta dal curatore Saverio Verini e dal direttore del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, Davide Caroli, assieme all’artista.

Promossa dal Comune e organizzata dal Museo Civico in occasione della Festa di San Michele, la mostra “La piena dell’occhio” offre attraverso più di quaranta opere uno spaccato della produzione artistica recente di Minguzzi. Dipinti e sculture, realizzati tra il 2021 e il 2022, sono allestiti all’interno delle sale dell’ex convento. I dipinti di Minguzzi possono essere considerati dei ritratti di elementi presi dal mondo minerale e vegetale: elementi che si rifanno a pietre, concrezioni, fiori ed erbe, tutti riconducibili a qualcosa di esistente in natura, ma in realtà frutto di una proiezione mentale dell’artista. Alla serie di dipinti, in continuità con la sua produzione precedente, Minguzzi ha scelto di accostare un corpo di sculture inedite.

Ingresso gratuito. L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14.

Catalogo in mostra.

Orari:

Giovedì e venerdì (fino al 6 novembre): 17-21

sabato e domenica: 10-12 e 15-18

31 ottobre, 1 novembre, 8 e 9 dicembre: 15-18

Dal 29 settembre al 2 ottobre, in occasione della Festa di San Michele, la mostra sarà visitabile con orario ampliato: 10-12 e 15-23 e domenica 2 ottobre: 10-23.