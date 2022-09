Massa Lombarda. La stagione estiva di Arena in Massa registra 1400 presenze totali in un mese

Si è conclusa domenica 21 agosto la stagione estiva di Arena in Massa, il cinema all’aperto ospitato dal Museo della Frutticoltura di Massa Lombarda. Le 48 proiezioni, iniziate il 5 luglio con l’anteprima nazionale del film “Criminali si diventa“ alla presenza dell’attore protagonista Ivano Marescotti, hanno avuto una affluenza totale di 1400 persone.

Il cartellone molto ricco, oltre dal successo della prima serata, è stato segnato da film come “Top Gun”, “Lunana”, “Elvis”, “Diabolik”, “House of Gucci” e “Un’ombra sulla Verità”, il noir francese che è uscito in anteprima nazionale a Massa Lombarda.

L’arena del Museo della Frutticoltura, che ha una capienza di 99 unità, nelle 48 serate ha ospitato mediamente più di 40 persone giornaliere per un totale di 1400 presenze.

Alberto Beltrani, direttore di Cinemaincentro dichiara: “La collaborazione tra Cinemaincentro ed il Comune di Massa Lombarda che ha, da molti anni ormai, creduto in questo progetto e lo ha sempre supportato fattivamente con grande impegno si è anche quest’anno rivelata vincente ed il pubblico ha sicuramente apprezzato moltissimo”

“Stagione dopo stagione la rassegna cinematografica estiva massese sale di livello, si perfeziona, riuscendo ad ottenere un consenso di pubblico sempre maggiore – afferma l’Assessore alla Cultura, Elisa Fiori – .Tutto questo è il risultato della solida e costante collaborazione tra questa Amministrazione e Cinemaincentro, uno scambio continuo che prosegue anche nel periodo invernale con incontri e momenti di condivisione per riuscire a creare un cartellone sempre più accattivante e soddisfacente per il nostro attento e presente pubblico.”