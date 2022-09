“Bagnacavallo europea” per la Festa di San Michele

Le delegazioni dei paesi europei legati a Bagnacavallo da patti di amicizia e gemellaggio torneranno in città in occasione della Festa di San Michele, per condividere con i bagnacavallesi numerosi momenti sia istituzionali sia conviviali. Sono attese delegazioni dai Pays d’Othe (Francia), da Neresheim (Germania) e da Pollutri.

Ad aprire l’intenso programma di “Bagnacavallo europea” sarà la presentazione del progetto “Radici e nuovi orizzonti”, in programma venerdì 30 settembre alle 17 nella Sala di Palazzo Vecchio. Il progetto è finanziato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando per contributi ad Enti Locali e ad Associazioni di promozione sociale della LR 5/2015 e si prepone due obiettivi principali: mappare i bagnacavallesi che per ragioni di studio, lavoro o personali vivono in altri Paesi e far conoscere la nostra cultura e le nostre tradizioni oltre i confini italiani. Partner del Comune sono le associazioni Amici di Neresheim, BiArt Gallery, Filmeeting e l’Associazione degli Emiliano-Romagnoli a Stuttgart, mentre la parte organizzativa è affidata all’associazione Comunicando.

La presentazione sarà l’occasione per ascoltare le testimonianze delle esperienze professionali dei bagnacavallesi all’estero e per avviare un confronto con le imprese del territorio. Interveranno la sindaca Eleonora Proni e il consigliere regionale Gianni Bessi.

Sempre venerdì 30 settembre, alle 21, il gruppo folkloristico francese “Académie Champenoise des Arts et Traditions” (ACAT) si esibirà fra musiche e canti nel chiostro dell’ex convento di San Francesco. Sabato 1 ottobre al mattino è in programma poi la celebrazione del 10° anniversario del gemellaggio di Bagnacavallo con la Communauté de Communes du Pays d’Othe. L’appuntamento, in programma alle 11 nella Sala di Palazzo Vecchio, sarà l’occasione per uno scambio di saluti fra tutte le delegazioni presenti. Al pomeriggio ci si sposterà al Giardino dei Semplici per il tradizionale “Salotto Europeo”: dalle 16 un aperitivo per scambiarsi idee, punti di vista ed esperienze con canti, musica e danze degli ospiti francesi e tedeschi. In serata, alle 20.15, il coro Elchorado di Elchingen-Neresheim si esibirà in concerto presso la Collegiata di San Michele.

Per tutta la durata della festa sarà allestita la mostra fotografica “I paesaggi dei Pays d’Othe” a cura dell’associazione Amici di Neresheim presso la sua sede di via Mazzini.