Bagnacavallo. La Festa di San Michele propone sabato 1 ottobre gli Extraliscio in Piazza della Libertà e il Garage Sale nel chiostro di San Francesco

Saranno gli Extraliscio, attesi sul palco centrale di Piazza della Libertà alle 21.15, i protagonisti della terza giornata della Festa di San Michele 2022, sabato 1 ottobre, che darà la possibilità al pubblico di visitare mostre e allestimenti d’arte e design, mercati e mercatini, punti ristoro e negozi in tutto il centro storico di Bagnacavallo.

La giornata inizierà già alle 11 con “Bagnacavallo europea” e la celebrazione del 10° anniversario del gemellaggio di Bagnacavallo con la Communauté de Communes du Pays d’Othe. L’appuntamento, in programma nella Sala di Palazzo Vecchio, sarà l’occasione per uno scambio di saluti fra tutte le delegazioni presenti. Al pomeriggio ci si sposterà al Giardino dei Semplici per il tradizionale “Salotto Europeo”: dalle 16 un aperitivo per scambiarsi idee, punti di vista ed esperienze con canti, musica e danze degli ospiti francesi e tedeschi. In serata, alle 20.15, il coro Elchorado di Elchingen-Neresheim si esibirà in concerto presso la Collegiata di San Michele.

Per quanto riguarda i più piccoli, l’appuntamento sarà alle 14 in piazza della Libertà per il Gioco dell’Oca organizzato dalla Pro Loco per andare alla scoperta di Bagnacavallo e del suo territorio. “Segui il Beat” è invece l’esibizione di fitness promossa da Beat Ballet asd dalle 16 in piazzetta Carducci.

Dal pomeriggio di sabato (ore 15-21) e per tutta la giornata di domenica (ore 11-19) il chiostro di San Francesco ospiterà il Garage Sale, che con una selezione bilanciata tra usato/vintage e produzioni indipendenti promuove il consumo critico e responsabile all’interno di un contesto sensibile alle tematiche ambientali e a forme di aggregazione contemporanee. Il market sarà accompagnato da un dj set con Trinity, mentre dalle 18 alle 20 è prevista la performance di danza “Azione capovolta” con Monica Francia e Simona Diacci.

Per quanto riguarda gli incontri, alle 18 alla Bottega dello Sguardo si parlerà di “Il paesaggio fra gioco e memoria”, presentazione del terzo quaderno della Biblioteca. Alle 18.30 nell’antica galleria nell’ambito della mostra “L’antro della Chimera” promossa da Spien aps è in programma “La giovane poesia”: sei poeti locali delle ultime generazioni (Michele Donati, Anna Franceschini, Federica Gullotta, Cesare Pomarici, Rossella Renzi e Axel Sintoni) si incontreranno per porsi in dialogo leggendo i propri componimenti.

Il palco centrale si preparerà poi ad accogliere alle 21.15 gli Extraliscio guidati dal loro frontman Mirco Mariani, eclettico polistrumentista che guiderà il gruppo fra i grandi successi della band e i brani del nuovo album “Romantic Robot”. Suoneranno assieme a Mariani Enrico Milli (Mellotron, Synth, Tromba, Fisarmonica), Christian Ravaglioli (Mellotron, Synth, Corno Inglese, Clarone), Massi Amadori (Chitarra Elettrica), Paolo Rubboli (Batteria), Marco Frattini (batteria), Alfredo Nuti (basso).

Il concerto sarà preceduto alle 20.30 dall’esibizione del giovane cantautore Giovanni Ruini.

La Festa di San Michele è organizzata dal Comune di Bagnacavallo con la collaborazione di associazioni di volontariato, Parrocchia, operatori culturali e con il supporto di numerose imprese. Gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Main sponsor sono Società Padana Energia, Terremerse, Hera, Orva, Calzaturificio Emanuela, Deco.