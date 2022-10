“Correndo per i Campi…” mostra di arte contemporanea dell’artista coreana Miii nello spazio MA-SE a Lugo

Domenica 2 ottobre alle ore 18,30 nello spazio espositivo del MA-SE in via Foro Boario 83 a Lugo, inaugurazione di “Correndo per i Campi…” mostra di arte contemporanea dell’artista coreana Miii (MiHee Cho). La mostra resterà fino al 28 ottobre con i sequenti orari: dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 17,30, il sabato e la domenica su appuntamento.