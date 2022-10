Il 2 ottobre a Lugo la premiazione del concorso fotografico “Terza età ma non troppo”

È giunto il momento della premiazione del primo concorso fotografico “Terza età ma non troppo”, lanciato nella scorsa primavera e organizzato dall’Auser Volontariato Ravenna – Circolo di Lugo. Il concorso – aperto a tutti, senza limiti di età o di tecnica – è nato con l’obiettivo di dare un’idea nuova e diversa di invecchiamento attivo. L’oggetto degli scatti da presentare al concorso è infatti un anziano al passo coi tempi, attento alla realtà circostante in costante evoluzione, aperto all’inclusività e all’interazione con i giovani e alla tecnologia, nell’ottica di un arricchimento reciproco.

La premiazione delle foto migliori è in programma domenica 2 ottobre alle ore 10,30 al Salone Estense della Rocca di Lugo, in piazza Martiri 1. La data non è stata scelta a caso: Il 2 ottobre è infatti la Festa dei Nonni, una giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni. Al termine della premiazione, aperitivo per tutti al bar Jolly, all’interno del Pavaglione