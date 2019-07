Faenza. Per Strade Blu Festival, il duo Xylouris White al Museo Zauli

In occasione di Strade Blu Festival, martedì 9 luglio, alle ore 21.30, il Museo Carlo Zauli di Faenza ospiterà il concerto, ad ingresso gratuito, del duo Jim White e George Xylouris. Liuto e batteria.

Un duo stellare: Jim White è quello dei Dirty Three, e di mille altri progetti, elegantissimo uomo del ritmo anche dietro a Marianne Faithfull, Cat Powere Nina Nastasia. George Xylouris è un virtuoso del liuto, figlio del leggendario cantante e suonatore di lira Psarandonis, un performer in grado di reinventare lo strumento, amatissimo a Creta e in tutto il Mediterraneo.

Il loro incontro in terra australiana è all’insegna di un suono aperto, lirico e intensissimo, che conduce dentro e fuori i recinti della world music. Un blues senza geografia fissa, un’ipotesi di folk senza passaporto.

E una sensibilità senza precedenti nel cercarsi, e trovarsi, ai confini estremi di ogni genere. In sostanza, uno dei gruppi, più avventurosi in circolazione. E più generosi nel cercare di dare, e darsi, sempre il brivido della scoperta.

Il loro terzo lavoro Mother, uscito per l’etichetta Bella Union, ha collezionato ottime recensioni (4 stelle sul Guardian e su Mojo), ma è dal vivo che il duo dà il meglio di sé, lanciandosi in avventurose e coinvolgenti session dove talento e ispirazioni si mettono al servizio di pancia e cuore.

Forse il miglior modo per iniziare una stagione a zonzo sulle mappe della musica che amiamo.

In caso di maltempo, il concerto si terrà in una delle sale del Museo Zauli.