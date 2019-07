Il vicesindaco Fusignani inaugura la mostra “L’Albero, un simbolo universale della vita”

Sabato scorso, 6 luglio, nella sede della S.I.S.A.M. (Scuola Internazionale Studi d’Arte del Mosaico e dell’Affresco) di Marina Romea, il vicesindaco Eugenio Fusignani ha inaugurato la mostra di mosaici, incisioni e affreschi “L’Albero, un simbolo universale della vita” dell’artista torinese Sandra Pizzuti. Oltre all’artista erano presenti Valentino Montanari presidente della S.I.S.A.M. e il vicepresidente della Pro loco di Marina Romea Luca Ruffini.

Il vicesindaco ha elogiato il lavoro della Pizzuti che utilizza in modo sapiente l’incisione, l’affresco e in particolare il linguaggio del mosaico, come fonte espressiva e creativa. Ha evidenziato, inoltre, l’importante ruolo culturale che la S.I.S.A.M. svolge da anni nel territorio ravennate. La S.I.S.A.M. opera dal 2001 e promuove seminari per tutti coloro che sono interessati alla pittura dell’affresco e al mosaico nelle varie tecniche, a livello sia professionale che amatoriale, collaborando con numerose istituzioni scolastiche del ravennate, nazionali e internazionali.

La mostra, curata da Valentino Montanari, evidenzia, come si legge nel catalogo, “Una potente risonanza simbolica, quella dell’albero che continuamente si rinnova e rinasce come vediamo nelle sequenze musive di Sandra, che prendono alimento da una sorgente creativa ed immaginaria che l’intelligenza della mano sapiente dell’artista guida nel porre le tessere in modo espressivo e sensibile per fornire emozioni allo spettatore”.

Sandra Pizzuti afferma che: “Il mosaico è un connubio tra colore, espressione, sensazioni ed emozioni; e la materia che genera sensazioni tattili, testimonianza di una ricca storia tangibile e concreta, nonostante la rigidità in sé della tessera musiva, ho scoperto le immense proprietà espressive e creative”.

La mostra (in via delle Acacie 11/13 – Marina Romea) è aperta al pubblico tutte le sere dalle 20 alle 23 e tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Giovedì 11 luglio, alle 21.15, nel quadro delle attività promosse dalla S.I.S.A.M. è prevista la conferenza della professoressa Manuela Giacomin docente di arte e immagine della scuola Novello di Ravenna “Il Blu e l’oro”, introduzione a cura della dottoressa Deborah Gaetta.

Per informazioni: cell. 331 8572611, email: sisam@racine.ra.it.