Capit Incontra… Nevio Spadoni, dalla poesia al teatro, a Marina di Ravenna

Questa sera mercoledì 10 luglio alle ore 21,00 alla Sala Auditorium Di Stefano di Marina di Ravenna (Centro Civico) Capit Incontra… Nevio Spadoni. Dalla poesia al teatro con letture di Nevio Spadoni e Francesca Serra, accompagnati da Stefano Martini ed Egidio Collini.

La manifestazione è promossa dalla Capit di Ravenna in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna, i patrocini di Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna ed il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Il grande poeta e drammaturgo, che con i suoi versi riaccende il gusto di vivere, è una delle presenze liriche più apprezzate in Italia, letto e rappresentato ben oltre i confini del suo dialetto.

Nevio Spadoni, nato a S. Pietro in Vincoli nel 1949, vive dal 1984 a Ravenna, dove ha insegnato filosofia nelle scuole superiori. Le sue poesie sono comprese in diverse antologie italiane e straniere, e tradotte in più lingue. Vincitore di premi di poesia, tra i quali il “ Boncellino”, “Lanciano”, il “Tratti Poetry Prize,”” il Gozzano” il “Salva la tua lingua locale”, il” Premio internazionale Via Francigena”, il Premio “Aldo Spallicci” , attestato di merito “Alda Merini”, Premio speciale della giuria “Salva la tua lingua locale”, Roma, Campidoglio.

Collaboratore di alcune riviste letterarie, di Ravegnana radio e del Carlino Ravenna. È autore inoltre di opere teatrali, andate in scena per “Ravenna Teatro” e “Ravenna Festival” in Italia e all’estero, fra le quali Luṣ e L’isola di Alcina, ottenendo per quest’ultima due nomination al Premio “Ubu”. Ha pubblicato le antologie Le radici e il sogno. Poeti dialettali del secondo ’900 (con Luciano Benini Sforza, Faenza MobyDick, 1996) e D’un sangue più vivo. Poeti romagnoli del Novecento (con Gianfranco Lauretano, Cesena, Il Vicolo, 2013).

Ha raggruppato recentemente tutte le sue poesie in Poesie, (1985 -2017), Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, 2017, e i suoi lavori teatrali in Tutto il teatro, Società Editrice Il Ponte Vecchio, 2018. Il 17 aprile 2019 il Teatro Rasi ha dedicato una serata in suo onore con la partecipazione di un folto pubblico e la presenza di poeti, critici e attori.