Classe al Chiaro di Luna: visita guidata e conferenza con il professor Giuseppe Lepore

Oggi, mercoledì 10 luglio, il Museo Classis apre le porte fino a tarda sera per proporre ai visitatori le iniziative della rassegna estiva Classe al Chiaro di Luna. Alle ore 18 I simboli nei mosaici ravennati: la colomba, laboratorio rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. I partecipanti, attraverso un percorso guidato e utilizzando tessere di smalto e marmo, realizzeranno uno dei simboli presenti nelle raffigurazioni musive dei monumenti di Ravenna. Attività gratuita inserita nel progetto “Ravenna per mano”. Prenotazione obbligatoria tel. 0544 473717.

Chi invece vuole visitare il museo, approfittando dell’apertura prolungata e dell’orario più fresco, alle ore 20.15 può partecipare ad una visita guidata condotta da una guida esperta del territorio (tariffa € 5 comprensiva di ingresso al museo).

Infine, alle ore 21, presso la sala conferenze, secondo appuntamento dedicato alle ultime scoperte della Missioni archeologiche all’estero. Protagonista il Professor Giuseppe Lepore che racconterà Gli Italiani in Albania. La missione archeologica a Phoinike da Luigi Maria Ugolini ad oggi.

Dal 1926 una Missione Archeologica Italiana, guidata dal romagnolo Luigi Maria Ugolini, scava in Albania meridionale: dopo oltre 90 anni una nuova Missione Italiana torna in quei luoghi per continuare le ricerche, ampliandole e aggiornandole alle metodologie della moderna archeologia. Siamo in Caonia, una regione dell’Epiro settentrionale, un vero e proprio territorio “di confine” dove interagiscono e si mescolano culture diverse: Illiri, Greci e Romani. La partecipazione alla conferenza è gratuita.

Per informazioni: parcoarcheologicodiclasse.it oppure 0544.473717