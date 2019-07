Secondo appuntamento con Concerti all’alba: “Lucio Dalla reloaded” dell’Enrico Farnedi Trio

È in programma venerdì 12 luglio, alle 6 tra il bagno Salsedine 367 e il bagno Levante di Lido di Savio il secondo appuntamento con la rassegna Concerti all’alba. Sarà l’Enrico Farnedi Trio a calcare la scena con uno spettacolo dal titolo “Lucio Dalla reloaded”.

Non sarà solo un concerto che vuole raccontare Dalla e i suoi successi più famosi, ma un espediente che permette a Farnedi di rivivere la propria infanzia e adolescenza cantando le canzoni più amate: dai primi successi fino alle sperimentazioni elettro-pop degli anni ’80, da 4 marzo a Viaggi organizzati.

A Enrico Farnedi, voce e ukulele, si uniscono Lorenzo Gasperoni alla chitarra e Mauro Gazzoni alla batteria. La musica è racchiusa in una cornice essenziale, emozionata ed emozionante e viene registrata in un cd immediato e minimale: Al Centro della Confusione.

Enrico Farnedi vanta un curriculum costellato di importanti collaborazioni: Capossela, Cochi e Renato, Françoise Hardy e altri grandi della musica. Un’artista che piace e conquista per il folgorante umorismo, che esprime magnificamente in punta del suo strumento preferito l’ukulele, ma anche per la sofisticata e ironica malinconia.

L’ingresso è gratuito e senza prenotazione; la direzione artistica è di Matteo Salerno, organizzazione a cura di Ensemble Mariani e dell’assessorato al Turismo.

Per informazioni: www.turismo.ra.it

Tutti gli appuntamenti di Concerti all’alba su: www.ensemblemariani.it e nella sezione eventi della relativa pagina Facebook.