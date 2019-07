Mostra in ricordo di Lina Rambelli alla Sala Artemedia dal 16 al 28 luglio

Dal 16 al 28 luglio tutte le sere dalle ore 21.30 nella sala Artemedia in piazza Garibaldi saranno esposti i quadri di Lina Rambelli l’artista cervese scomparsa nel 2018. Nata a Russi il 20 luglio 1918 ha vissuto molti anni a Cervia in centro storico, dove ha diretto la Galleria d’Arte “Il Cantone.” È stata allieva del pittore Maceo Casadei, che le ha trasmesso la passione per la pittura e da cui ha appreso l’arte e la tecnica.

Fra i quadri esposti nel Palazzo comunale, vi è anche un ritratto di Lina, dipinto proprio da Maceo Casadei. Lina Rambelli nel 2013 ha donato anche un suo quadro al comune di Cervia. Numerose le sue mostre fra cui ricordiamo Premio Suzzara, Biennale di Imola, Quadriennale di Roma, Città di Forlì. La pittrice è un’artista che ha saputo scavare nella propria anima e ha saputo trasmettere armoniose e suggestive sensazioni con i paesaggi, le ampie spiagge, la natura e i fiori.