“Cervia, la spiaggia ama il libro”. 27^ edizione con un ricco calendario dedicato alla Riviera dello Sport

Una pioggia di libri sta tornando a Cervia per la 27° edizione di “Cervia, la spiaggia ama il libro”.

La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” – con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia – è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale – essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.

A conclusione dei ventuno incontri, confermato l’evento unico in Italia che ha contribuito all’immagine e alla visibilità di Cervia, “Ferragosto con gli autori”, il 15 agosto alle ore 11.00 con lo sbarco degli scrittori dalle imbarcazioni storiche, seguito dal festoso grande talk show di ferragosto al quale ogni anno partecipano importanti personaggi del mondo della letteratura, del giornalismo e dello spettacolo.

“La rassegna è uno straordinario contenitore letterario dove il testo scritto diventa libro parlato, incrociando pensieri ed emozioni. Sullo sfondo del mare e del sole, ventuno incontri, ventitré autori e tanti giornalisti coinvolti a intervistare i protagonisti – sottolineano gli organizzatori -. Piazze, luoghi pubblici e strutture alberghiere si trasformano in un palcoscenico unico per l’incontro vincente tra cultura e turismo. La cultura a Cervia, negli anni, è diventata un elemento dell’offerta turistica consolidato grazie agli eventi di prestigio e rinomati in tutta Italia. Romanzi, saggistica, gialli, attualità, medicina, filosofia, storia, musica, sport e benessere. Immancabili gli appuntamenti dedicati alla gastronomia e tradizioni della Romagna”.

L’edizione 2019 si arricchisce di momenti dedicati al ciclismo e al calcio con due grandi eccellenze che ci faranno compagnia: Davide Cassani e Arrigo Sacchi. Ma questa edizione accompagnerà anche diverse ricorrenze molto importanti con un omaggio a Fausto Coppi per i 100 anni dalla sua nascita, a Leonardo Da Vinci per i 500 anni dalla morte, ai 50 anni dallo sbarco sulla Luna e a Giovannino Guareschi.

PROGRAMMA

La 27° edizione di “Cervia, la spiaggia ama il libro” si apre lunedì 22 luglio (ore 21.30 V.le Ravenna – Milano Marittima) con il poliedrico Ivano Marescotti. L’attore, scrittore, regista teatrale e drammaturgo romagnolo di successo presenta il suo libro Fatti veri – ed. Vague. Prima opera narrativa dell’attore e regista teatrale, è una raccolta di racconti autobiografici dal sapore delle storie di una volta.

Martedì 23 luglio (Ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano Marittima) si omaggia il grande sport con un Salotto letterario dedicato al ciclismo. Davide Cassani presenta il libro Le salite più belle d’Italia. Segreti e preparazione, storia ed eroi – ed. Rizzoli scritto assieme al giornalista Beppe Conti. David Cassani è il Presidente di APT Servizi Emilia Romagna, ex ciclista professionista, dirigente e commentatore sportivo, dal 2014 è CT della Nazionale maschile elite di ciclismo su strada.

A seguire, un omaggio a Fausto Coppi per i 100 anni dalla nascita che si celebrano proprio quest’anno. L’autore con la passione per il giornalismo (per vent’anni corrispondente de Il Resto del Carlino), la lettura (biblioteca personale di 11mila volumi, di cui un migliaio sul ciclismo) e la bicicletta Luciano Boccaccini, presenta il libro Fausto Coppi. La grandezza del mito – ed. Minerva. Fotografie di Walter Breveglieri e con un ricordo di Marina e Faustino Coppi.

Per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla luna mercoledì 24 luglio (Ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano Marittima) è in programma una serata dedicata al racconto giornalistico. Giancarlo Mazzuca, editorialista e scrittore, già direttore di QN, Il Resto del Carlino e Il Giorno, Consigliere di Amministrazione della RAI e Luca Liguori, che nel decennio 1960-1970, ha seguito tutte le imprese del ‘Progetto Apollo’ della NASA, da Capo Canaveral e da Houston, fino allo sbarco sulla Luna nel 1969, che presentano il libro 21 luglio 1969 Quel giorno sulla luna. La conquista dello spazio cinquant’anni dopo – ed. Diakron – Minerva. A 50 anni dal primo allunaggio, il racconto dell’allora inviato di Radio Rai negli Usa.

Una raccolta di racconti in programma giovedì 25 luglio. Daria Colombo, art director e giornalista, è tra i fondatori del movimento nazionale de “I Girotondi” ed è attualmente Delegata alle Pari opportunità di genere del Comune di Milano presenta il suo libro Cara premier ti scrivo – ed. La Nave di Teseo. Sette racconti che parlano del nostro presente, delle sue criticità e delle nostre aspettative, di amori e distanze. (Ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano Marittima).

Venerdì 26 luglio il primo incontro dedicato alla salute e alla medicina. Valter Santilli presenta Per il bene del paziente – ed. Gallucci dedicato all’esperienza in corsia, al suo rapporto con Papa Bergoglio e alla proposta per cambiare la Sanità.

Valter Santilli è professore ordinario di medicina fisica e riabilitativa all’Università La Sapienza di Roma e fisiatra al Policlinico Umberto 1° di Roma. L‘incontro è organizzato in collaborazione con le Terme di Cervia. (Ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano Marittima).

Anche quest’anno Cervia celebra Walter Chiari con la 28° edizione de Il Sarchiapone in programma sabato 27 luglio alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi a Cervia. Una serata per rievocare l’indimenticabile comico e consegnare il premio Walter Chiari ai comici emergenti a un anno dall’intitolazione del teatro di Cervia proprio all’attore.

Una serata dedicata alla storia e ai racconti del passato con due grandi autori. Narratore affermato in Italia e all’estero, saggista e ricercatore nel campo dell‘antropologia culturale e dell‘etnografia Eraldo Baldini domenica 28 luglio presenta Romagna misteriosa. Storie e leggende di mare e di costa ed Il Ponte Vecchio. Prefazione di Davide Gnola.

A seguire Davide Gnola, che celebra Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte con il libro che ripercorre le tappe del suo viaggio in Romagna dal titolo Sulle tracce di Leonardo. Il viaggio in Romagna per Cesare Borgia – ed. Minerva. Davide Gnola organizzatore e curatore di mostre e iniziative in tema di storia locale e cultura marittima è il direttore del Museo Marineria di Cesenatico. (Ore 21.30 – Piazzale Ascione – Pascoli in Viale Roma – Cervia)

Mistery e giallo al centro dell’incontro in programma lunedì 29 luglio. Alice Basso, scrittrice molto amata dal pubblico, presenta Un caso speciale per la ghostwriter – ed. Garzanti. Dalla penna di Alice Basso è nata la detective Vani Sarca una protagonista originale che i suoi lettori chiamano per nome. (Ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano Marittima).

Una serata imperdibile martedì 30 luglio con l‘archeologo specializzato in topografia antica, scrittore affermato, storico e conduttore televisivo italiano di fama internazionale Valerio Massimo Manfredi che presenta il suo libro Quinto comandamento – ed. Mondadori.

Ispirandosi a una storia vera, Valerio Massimo Manfredi scrive uno straodinario romanzo epico partendo da fatti della nostra storia recente, a molti sconosciuti, li racconta con la sua straordinaria maestria narrativa. (Ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano Marittima).

Immancabile appuntamento dedicato alle eccellenze dello sport mercoledì 31 luglio con l’insuperabile sportivo amico di Cervia Arrigo Sacchi. L’allenatore di calcio, dirigente sportivo e opinionista italiano, commissario tecnico della Nazionale italiana vicecampione del mondo al Mondiale 1994, considerato uno dei migliori allenatori della storia del calcio presenta il libro scritto assieme con il giornalista Luigi Garlando La coppa degli immortali. Milan 1989: La leggenda della squadra più forte di tutti i tempi raccontata da chi la inventò – ed. Baldini + Castoldi. (Ore 21.30 – Hotel PerVerde – Viale 2 Giugno – Milano Marittima).

Arrigo Sacchi incontrerà i suoi lettori anche domenica 4 agosto alle ore 21.30 in Viale Ravenna a Milano Marittima.

Cibi e sapori della Romagna giovedì 1 agosto Graziano Pozzetto. Il giornalista, scrittore e gastronomo insignito dalla Giuria del Premio Bancarella Cucina del Premio Baldassarre Molossi 2011 alla carriera presenta Enciclopedia enogastronomica della Romagna -Volume 2 – ed. Il Ponte Vecchio. (Ore 18.00 – Bagno Green Beach Bamby n. 93 – V.le Italia – Pinarella)

Una serata dedicata alla riflessione venerdì 2 agosto. Sergio Barducci giornalista, Capo Redattore centrale San Marino RTV, affronta il delicato problema della droga con il racconto di una storia vera, di una vicenda dolorosa che ha attraversato una intera famiglia tema del suo libro Ti parlo di noi – ed. Minerva. Prefazione di Vittorino Andreoli (Ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano Marittima).

Sabato 3 agosto incontro con la simpatica Chiara Moscardelli autrice di romanzi quasi di culto. Dopo i precedenti successi letterari, torna con la sua nuova pubblicazione Volevo essere una vedova – ed. Einaudi – Stile libero big. La protagonista trentenne del libro “Volevo essere una gatta morta” con questo volume narra le tragicomiche e surreali avventure degli ultimi 15 anni. (Ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano Marittima).

Una finestra sul fenomeno “Greta” e la sensibilizzazione ambientale in programma lunedì 5 agosto con la giornalista Valentina Giannella che presenta Il mio nome è Greta. Il manifesto di una nuova generazione quella verde, quella dei ragazzi di tutto il mondo – ed. Centauria. Il libro è uno strumento per capire, con l’aiuto della scienza, cosa sta accadendo al nostro pianeta e chi è Greta Thunberg, la ragazza che da sola ha portato in piazza quasi due milioni di coetanei. Illustrazioni di Manuela Marazzi. (Ore 18.00 – Bagno Pineta n. 120/120 bis – V.le Italia – Pinarella).

Martedì 6 agosto, l’autore Carlo Catani illustrerà la “cultura del riciclo” che si sta riaffermando nelle migliori pratiche di cucina in tutto il mondo. Si tratta di un’arte antica rinnovata e riaggiornata alle consuetudini alimentari odierne raccontata nel volume Tempi di recupero. Scarti, avanzi e tradizione nelle cucine dei grandi chef – ed. Quinto Quarto. Il libro è introdotto da Norbert Niederkofler chef tre stelle Michelin. Prefazione di Carlo Petrini ideatore e presidente di Slow Food. Carlo Catani è un esperto enogastronomo e organizzatore di eventi come Cinemadivino o le cene del recupero presso l’Osteria della Sghisa di Faenza. Ha diretto l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, fondata dall’Associazione Slow Food, per ben cinque anni. (Ore 18.00 – JUST CAFE’ – Lungomare G. Deledda, 98 – Cervia).

Mistery e giallo per la serata di mercoledì 7 agosto. Si inizia con lo scrittore e giornalista di La repubblica Bologna Valerio Varesi. Romanziere eclettico, è il creatore del commissario Soneri, protagonista dei polizieschi che hanno ispirato le tre serie televisive Nebbie e delitti con Luca Barbareschi. I romanzi con Soneri sono stati tradotti in tutto il mondo e l’ultima indagine è presentata nel libro La paura nell‘anima – ed. Frassinelli.

A seguire una spy story con Alberto Cassani, ex coordinatore di Ravenna 2019 e già assessore alla cultura del comune di Ravenna, che presenta L’uomo di Mosca – ed. Baldini + Castoldi. una vicenda con una trama che intreccia la grande storia, la riflessione politica, la vita privata del protagonista e sfodera una galleria di personaggi in una sorta di confronto generazionale.

(Ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano Marittima).

Cervia, la spiaggia ama il libro è da sempre sensibile alle tematiche medico scientifiche e quest’anno ha inserito in programma un incontro dedicato alla medicina e alla prevenzione oncologica venerdì 9 agosto il Direttore Scientifico emerito dell’ IRST – Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la cura dei tumori Dino Amadori presenta la sua autobiografia Anima e coraggio. La mia vita contro il cancro – ed. Minerva.

Dino Amadori ha fondato nel 1979 lo IOR – Istituto Oncologico Romagnolo del quale è attualmente presidente. E‘ stato Presidente del Comitato etico dell‘Istituto Superiore di Sanità e dell‘Associazione Italiana di Oncologia Medica (Ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano Marittima).

Dopo il successo dello scorso anno, torna domenica 11 agosto la serata in Omaggio a Giovannino Guareschi. Don Pierre Laurent Cabantous presenta il suo libro Un Don Camillo a Cervia – ed. Itaca con Prefazione di Costanza Miriano. L’incasso è interamente devoluto per completare il restauro della chiesa di Santa Maria del Suffragio (1722), molto cara ai cervesi attualmente chiusa.

A seguire, il giornalista, scrittore e uno dei massimi conoscitori della figura di Giovannino Guareschi Egidio Bandini presenta il suo volume Visti da destra, visti da sinistra. I personaggi di Guareschi – ed. Pagine (Ore 21.30 – Piazzale Ascione – Pascoli in Viale Roma – Cervia)

Come ogni anno, grande attesa per la presentazione in anteprima nazionale della mostra “Ulisse. L’Arte e il mito” organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, presso i Musei San Domenico di Forlì allestita dal 15 Febbraio al 21 Giugno 2020. Alla serata, in programma Lunedì 12 agosto, interverranno Roberto Pinza presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gianfranco Brunelli direttore generale delle Grandi Mostre ai Musei San Domenico di Forlì. (Ore 21.30 – Grand Hotel Gallia – P.le Torino, 16 – Milano Marittima).

Grande amico della rassegna, martedì 13 agosto ritorna il volto amato dal pubblico Marino Bartoletti. Uno dei noti e apprezzati giornalisti sportivi italiani, ha diretto il Guerin Sportivo e ha fondato Calcio 2000, ha diretto la testata sportiva di Mediaset e della Rai. Ha condotto La domenica sportiva, Processo del lunedì, Pressing e ha ideato Quelli che il calcio. Dopo il successo editoriale dei primi due volumi, a Cervia presenta Bar toletti 3. Così ho sedotto facebook – ed. Minerva. Prefazione di Vittorio Macioce. Tavole di Matitaccia. (Ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano Marittima).

Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.

Tutto il programma — Programma Cervia, la spiaggia ama il libro 2019

Cervia, la spiaggia ama il libro è promossa dall’Associazione Culturale Cervia, la spiaggia ama il libro con il patrocinio del Comune di Cervia e si avvale della collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia, Camera di Commercio di Ravenna, Comune di Cervia, APT Servizi Emilia Romagna, Il Resto del Carlino-Quotidiano Nazionale, Terme di Cervia, Batani Select Hotels, Ponzi srl, Yoga, Paradiso Hotel Bovelacci, Ristorante Al Pirata, Hotel Gambrinus & Strand, Cuore di Carta, Si Frutta, Hotel Nettuno, My Cicero, Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.OP, Libreria Mondadori di Cervia e Libreria Librolandia di Milano Marittima. La rassegna letteraria si avvale del patrocinio del Consiglio Nazionale Ordine dei giornalisti e del Centro per il libro e la lettura.