Bagnara di Romagna: musica e classici protagonisti della rassegna “Muse”

Due nuovi appuntamenti con la rassegna Muse di Bagnara di Romagna, in scena dalle 21.15 nella Rocca Sforzesca lunedì 15 e martedì 16 luglio. I classici saranno protagonisti il 15 luglio con il divertente spettacolo “Le nuvole” di Aristofane. Per l’occasione il regista Cristiano Roccamo reinterpreta la commedia di Aristofane con l’interpretazione di Simone Càstano, Gianluca d’Agostino e Massimo Boncompagni. L’evento è in collaborazione con Plautus Festival e Teatro Europeo Plautino, la produzione è di Tep Teatro Europeo Plautino.

Musica protagonista martedì 16 luglio con l’emozionante “Nostalgia romantica: da Piazzolla a Piaf” con l’apprezzatissima voce mezzosoprano di Daniela Pini, reduce da successi internazionali sotto la direzione del maestro Muti, il clarinetto di Elisabetta Benericetti, la fisarmonica di Sergio Chiti e il pianoforte di Fabrizio Milani.

Gli appuntamenti fanno parte della terza edizione della rassegna estiva Muse, che unisce teatro e musica. Il costo dell’ingresso è di 12 euro (2 euro di sconto fino ai 13 anni e per gli abbonati). Inoltre, dalle 19 davanti alla Rocca ci saranno gli “Aperi-Muse”, speciali aperitivi in compagnia degli attori, organizzati dallo staff di Degusto con Gusto. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, chiamare lo 0545 905501/03/05/06 in orari d’ufficio.

La rassegna è organizzata dal Comune di Bagnara di Romagna e Pro Loco Bagnara in collaborazione con il Plautus Festival di Sarsina e Teatro Europeo Plautino, con il contributo della Regione Emilia Romagna, nell’ambito del progetto Professione Cultura, della Bcc – Credito cooperativo della Romagna occidentale e ristorante Il Molinello.