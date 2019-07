Cinemasuono Festival debutta: l’Europa si incontra al cinema

Si aprirà lunedì 15 luglio la terza edizione di Cinemasuono Festival. La rassegna cervese, organizzata dallo Spazio Culturale Scambiamenti in collaborazione con Cervia Turismo e con il contributo della Regione Emilia-Romagna e Comune di Cervia, nell’ambito del progetto “Incontro al cinema: l’Europa in prima visione”, si propone di fondere insieme musica e immagini creando nuove forme artistiche.

Dalle ore 19.00 presso lo spazio culturale di via Nievo avrà luogo un pre-festival internazionale aperto a tutti, con aperitivo e musica live a cura di musicisti italiani e stranieri e con ospiti dalle città europee legate a Cervia da gemellaggi e legami di amicizia: Jelenia Góra (Polonia), La Baule-Escoublac (Francia) e Ravenna, città che vedono la presenza di rassegne cinematografiche come lo Zoom Festival a Jelenia Góra, città polacca gemellata con Cervia, La Baule Images a La Baule e Ecran Libre a Aigues-Mortes: entrambe le città francesi hanno siglato un Patto di Amicizia con Cervia. I musicisti che allieteranno questa colorata anteprima saranno Moder, Alex Ferro ed il cantautore polacco Adam Jeczmyk.

Presenti all’apertura di Cinemasuono Festival insieme al sindaco di Cervia Massimo Medri anche gli organizzatori delle rassegne cinematografiche, con i quali sono state avviate delle collaborazioni: tra questi l’organizzatore di La Baule Images Philippe Grivaux e l’organizzatrice dello Zoom Festival Sylwia Motyl-Cinkowska.

L’evento entrerà nel vivo a partire dalle ore 21.00. Ospite della serata sarà Jethro Massey, regista britannico che si è aggiudicato il primo premio del concorso per cortometraggi muti di Cinemasuono. Grazie alle musiche dei Genoma, sarà quindi possibile godere del corto “Trauma Industries” girato dalla stesso Massey, e successivamente di una particolare proiezione di Vampyr. Il classico di Carl Theodor Dreyer, antesignano del cinema horror datato 1932, sarà proiettato in versione muta, musicata dal vivo sempre dai Genoma.

Il festival proseguirà in altre due serate: il 22 luglio il programma prevede la presentazione del progetto Kalypolis di Piermatteo Carattoni, seguito dal video girato a Cervia “L’amour rêvait” di Martina Salvo, per finire con una spettacolare proiezione del film “Dunkirk” di Cristopher Nolan musicato dai Babel Fish; il terzo e conclusivo evento della rassegna si terrà invece lunedì 29 luglio alle ore 21.00, quando Luca Maria Baldini si esibirà sulle immagini dei film della serata, che sarà aperta da un frizzante monologo di Cinobalanos: il cortometraggio francese “Hypnosis” di David Trujillo e “L’uomo meccanico” di André Deed.

Per tutta la durata del Festival sarà visitabile negli spazi di Scambiamenti la mostra fotografica Uciadìna, organizzata dall’associazione ravennate Marigodosa e sviluppata sul tema della Romagna.

L’ingresso sarà gratuito e gli spettacoli avranno luogo in via Ippolito Nievo n.2 a Cervia. Per informazioni: scambiamenti@comunecervia.it oppure chiamare il 3382196514 negli orari di apertura di Scambiamenti (da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 18).