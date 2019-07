Classe al Chiaro di Luna for Kids propone “Mare matto”

Lunedì 15 luglio, alle ore 18, presso l’Antico Porto di Classe, nuovo appuntamento di Classe al Chiaro di Luna for Kids con Momo – Libreria per ragazzi che presenta Mare matto. Cavallucci, calamari, vongole e sogliole, ogni abitante del mare ha la sua filastrocca.

A seguito della lettura del libro “Mare matto” (Lapis Edizioni) e del libro “L’Onda” (Corraini Editore), attraverso collage di fotografie, matite e pennelli verranno realizzati animali marini molto stravaganti. Per bambini dai 6 ai 12 anni. Tariffa: € 6 a partecipante (accompagnatori gratuito). Prenotazione obbligatoria: 0544 478100.

Alle ore 19, visita guidata Alla scoperta dell’Antico Porto di Classe. Tariffa: € 7 a persona (ingresso + visita guidata).