Al bagno Perla di Punta Marina, al via la rassegna “Perle di libri sulla sabbia”

Quest’oggi, lunedì 15 luglio, torna al bagno Perla di Punta Marina la rassegna “Perle di libri sulla sabbia”, che per la terza edizione entra a far parte del cartellone “Un mare di solidarietà”, partito il 10 luglio da Marina Romea.

Il primo appuntamento nella cornice del Perla, dove si potrà anche cenare prima della presentazione, sarà con Marco Marsullo, scrittore napoletano che parlerà del libro pubblicato da Einaudi, “Due come loro”, dove un impiegato del ramo suicidi lavora al servizio di Dio e del Diavolo.

Una commedia folle e irriverente sulle nostre debolezze, i vizi, le paure e la nostra atavica fame d’amore.

Il 22 luglio toccherà alla dottoressa Maria Giovanna Luini, oncologa, per anni braccio destro dello scomparso Umberto Veronesi, che abbandonerà il camice per una sera per parlare di astrologia con il suo “I tarocchi ti raccontano”, edito da tre60. Una serata a metà tra esoterismo e scienza (possibile? Sì, con Maria Giovanna Luini lo è) per illuminare la propria interiorità e ragionare sulla propria via di cura, perché tutti abbiamo qualcosa da sistemare.

Il 29 luglio tornerà, ospite fisso della rassegna, Cristiano Cavina, scrittore romagnolo doc che intratterrà il pubblico con pubblicazioni recenti e anticipazioni su prossimi lavori. Il 5 agosto, infine, tutti armati di carta e pennarello per partecipare ad un incontro con Alessandro Bonaccorsi, ideatore e guida del corso di disegno brutto che porterà il suo libro, “La via del disegno brutto” (edizioni terre di mezzo) sulla spiaggia.

A presentare le serate saranno la giornalista Federica Ferruzzi e Livia Santini, poetessa e anima di “Un mare di solidarietà” che anche quest’anno raccoglierà fondi per Piccoli Grandi Cuori, associazione che si occupa di bambini con cardiopatie congenite.

Tutti gli incontri inizieranno a partire dalle 21.

La rassegna, in collaborazione con Media Romagna – Setteserequi, Assoturismo, hotel Diana e libreria Liberamente, gode del patrocinio di Regione, Comune di Ravenna, Proloco di Porto Corsini e Centrale Enel Teodora, che il 16 luglio ospiterà Parole Note con Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato.