Alla scoperta dei sotterranei faentini del ‘400. Visita alle Cantine di Palazzo Ragnoli

Per combattere il caldo, o quantomeno contrastarlo, non c’è nulla di meglio di freschi ambienti sotterranei dove la temperatura non oltrepassa i 20 gradi. E’ quanto propone la Pro Loco con la prossima visita guidata nell’ambito dei “Martedì d’estate”, in programma domani, 16 luglio, alle ore 21.00, che ha come meta le cantine di Palazzo Ragnoli, in via Torricelli.

Le cantine di Casa Ragnoli sono un gioiello architettonico risalente al Quattrocento. Presentano ancora gran parte dei caratteri costruttivi originari e, in più, conservano gli «arredi» tipici, come botti, torchi, damigiane, con tutta la loro suggestione.

La visita prevede anche altre parti della casa, dai due cortili, uno con giardino e l’altro con elegante loggetta rinascimentale, al portale interno in arenaria, con l’incisione che ricorda le nozze Ragnoli-Mengolini, fino ai bellissimi soffitti manfrediani dello studio dell’architetto Alessandro Tabanelli, aperto per l’occasione.

I soffitti riportano, in circa cento formelle lignee, figurazioni dipinte molto fantasiose, ai limiti del grottesco e del caricaturale: animali bizzarri o mitologici, segni zodiacali, ritratti, nudi maschili e femminili, oltre ai simboli della casata Manfredi.

Casa Ragnoli è uno dei pochissimi edifici del ’400 faentino giunti fino ad oggi con l’aspetto originario ancora in buona parte intatto. Appartenne alla famiglia Ragnoli, che nel ’400 annoverò segretari, cancellieri, tesorieri ed amministratori dei Manfredi.

Con la caduta di questi ultimi (1502), anche i Ragnoli andarono incontro a una inevitabile rovina, culminata a metà del Cinquecento con la condanna al rogo, per eresia, di Camilla Ragnoli. Passata poi ai Cattoli, la casa divenne nel 1787 di proprietà della famiglia Marcucci, che ne è tuttora proprietaria e in questa occasione apre le porte al pubblico con grande disponibilità.

Ritrovo per tutti i partecipanti alla visita guidata alle ore 21.00 davanti alla sede della Pro Loco, nel Voltone della Molinella. Non occorre prenotazione.

Per informazioni: Pro Loco Faenza, Voltone Molinella 2 – tel. 0546 25231; info@prolocofaenza.it, www.prolocofaenza.it