Classe al Chiaro di Luna: tributo al duo Mogol e Battisti

Il sodalizio di Battisti e Mogol ha generato un repertorio musicale indimenticabile per la musica italiana e rendergli omaggio dal vivo è l’ambizioso progetto da cui è nato il gruppo La Compagnia, che si esibirà domani, martedì 16 luglio, alle ore 21, sul palco dell’Antico Porto di Classe.

La band, formata da musicisti di grande talento cresciuti ascoltando gli storici brani di Lucio Battisti, segue fedelmente le stesure originali.

La voce del gruppo è Nataniele Fabbri, un cantante polistrumentista in grado di arricchire la performance con chitarra e flauto traverso, accompagnato dai cori di Debora Silvestri; alla chitarra vediamo Costa Cervone, alle tastiere e al synth Andrea Biondi, al basso Massimo Perli e alla batteria Filippo Graziani.

Il repertorio de La Compagnia, che vanta al suo interno tutti i più grandi successi della grande collaborazione Mogol-Battisti, si arricchisce di alcuni aneddoti e curiosità sulla storia dei brani e dei loro autori.

Tariffa € 7 (ingresso + concerto)

Dalle ore 19 visita guidata al sito archeologico e cibo di strada a cura di Mama Ely – Soul Kitchen, che propone rinfrescanti bibite, birre alla spina e hamburger per tutti i gusti: di Mora romagnola, di pesce e vegetariani. Per i più golosi: dolci fatti in casa.

Tariffe € 7 (ingresso + visita guidata); € 9 (ingresso + visita guidata + concerto)

Per informazioni: parcoarcheologicodiclasse.it oppure 0544.478100