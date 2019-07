Faenza, continua la rassegna “CinemArchitettura” con il documentario “100 anni di Bauhaus”

Continuano le collaborazioni tra il Cineclub Il Raggio Verde e le associazioni del territorio faentino all’Arena Borghesi. Il gioco di squadra fra CCRV e le realtà locali permette di far conoscere al pubblico soggetti impegnati in campo culturale e sociale, offrendo spunti e considerazioni spesso inediti per la lettura delle pellicole.

Mercoledì 17 luglio prosegue la rassegna CinemArchitettura. Tre serate di grande cinema – documentario, in collaborazione con l’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ravenna. Nei tre mercoledì di luglio, tutti ad ingresso gratuito, gli architetti presenteranno e commenteranno il film per il pubblico in sala. Questa settimana “Bauhaus spirit – 100 anni di Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch.

Il documentario ripercorre le sfide affrontate dai membri del Bauhaus, tra cui Wassily Kandinsky, Paul Klee e László Moholy-Nagy, per opporsi al crescente estremismo politico e all’inesorabile minaccia del nazismo. Quando la situazione divenne insostenibile, Gropius fuggì in Gran Bretagna nel 1934, raggiungendo l’America tre anni dopo. Molti artisti del Bauhaus seguirono il suo esempio, ma questa diaspora non spense il movimento, che ha continuato a farsi sentire al di fuori della Germania, dando vita negli Stati Uniti, ad esempio, alla pittura color field e hard-edge.

Il film non si focalizza esclusivamente sulla storia del Bauhaus, ma si estende a indagare come la visione degli artisti del Bauhaus continui ancora oggi a stimolare iniziative creative interdisciplinari. L’obiettivo di Gropius e degli altri membri era infatti fondere arte, artigianato e tecnologia al fine di realizzare la loro utopia: un nuovo mondo razionale costruito sulle rovine di una nazione devastata dalla guerra, all’interno del quale fosse possibile realizzare il modo migliore di vivere. Ed è un sogno che continua oggi, nel campo dell’architettura sostenibile e della progettazione urbana.