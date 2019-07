Stefano Cavina presenta “Men on the Moon” a Punta Marina per “Un libro in valigia”

Nuovo appuntamento, martedì 16 luglio, per la rassegna letteraria “Un libro in valigia” organizzata dalla Società Gestione Campeggi nelle strutture del gruppo Mosaico Villaggi e dedicata a chi vuole trascorrere una piacevole serata in compagnia degli autori di alcuni delle opere più interessanti di questo periodo.

Tutti gli incontri sono programmati con inizio alle ore 21.30 e quest’anno sono due i campeggi che aprono le loro porte: il Villaggio Pineta di Milano Marittima, e il Villaggio dei Pini di Punta Marina Terme. Strutture che completano l’offerta globale dei Mosaico Villaggi con il Villaggio del Sole, tra Marina Romea e Porto Corsini, e il Villaggio Rivaverde a Marina di Ravenna.

Domani sulla terrazza panoramica del Villaggio dei Pini di Punta Marina Terme Stefano Cavina presenterà ancora una volta, come già accaduto in precedenza al Villaggio Pineta di Milano Marittima, “Men on the Moon. An American History” edito da Moderna. Il libro di Cavina raccoglie alcune delle più belle immagini che gli astronauti hanno realizzato sulla Luna e vuole essere un omaggio a quegli uomini coraggiosi che per primi hanno esplorato il nostro satellite naturale, persone alle quali va la gratitudine di tutti, non solo degli abitanti degli Stati Uniti, per aver esaudito un sogno collettivo con quella storica impresa.

Un volume che fotografa al meglio la passione di Stefano Cavina per l’astronautica e lo pone come autentico punto di riferimento del settore anche in virtù del premio letterario nazionale Vega, dedicato ai libri di aeronautica e aerospaziale, assegnatogli a Montecatini poco tempo fa per il libro “Apollo Sfida la Luna”.

Questo il quadro dei prossimi appuntamenti della rassegna:

VILLAGGIO DEI PINI Punta Marina Terme , dalle ore 21.30, sulla terrazza panoramica

martedì 16 luglio STEFANO CAVINA “Men on the Moon. An American History” (Moderna);

LUCIANO BOCCACCINI “Fausto Coppi. La grandezza del mito” (Minerva); martedì 13 agosto MAURIZIO GARUTI “Il segreto della cavallina storna. Un’altra verità sull’omicidio Pascoli” (Minerva).



VILLAGGIO PINETA Milano Marittima , dalle ore 21.30, in spiaggia al Bagno Pineta Beach:

martedì 6 agosto ANNA CHIARA VENTURINI “Qin Shi Huang Di, Imperatore per sempre” (Minerva);

In occasione delle serate dedicate alla rassegna letteraria, tutte ad ingresso libero ed aperte sia ai campeggiatori che al pubblico esterno, sarà possibile cenare nei ristoranti delle strutture con una serie di menù pensati per l’occasione.