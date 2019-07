Classe al Chiaro di Luna. Col prof. Antonio Curci si va alla scoperta dell’Egitto

Oggi, mercoledì 17 luglio, al Museo Classis, nuovi appuntamenti della rassegna Classe al Chiaro di Luna rivolti a grandi e piccini. Si comincia alle ore 18 con il laboratorio per bambini I simboli dei mosaici ravennati: la stella, durante il quale i ragazzi (dai 6 ai 12 anni) saranno guidati nella creazione di un mosaico con tessere di smalto e marmo, per rappresentare uno dei simboli presenti nei mosaici tanto amati della nostra città. L’attività è gratuita, inserita nel progetto “Ravenna per mano”. Prenotazione obbligatoria: tel. 0544 473717.

Alle ore 20.15 il museo apre le proprie porte al pubblico per farsi conoscere con una visita guidata condotta da una guida esperta del territorio. Tariffa: € 5 (comprensiva di ingresso al Museo).

Alle ore 21.00 il Professore dell’Università degli Studi di Bologna Antonio Curci presenterà la conferenza dal titolo Tra Egiziani e Nubiani… recenti scavi di salvataggio della missione AKAP nella regione di Aswan (Egitto). La missione AKAP lavora nell’area compresa tra Aswan e Kom Ombo in Egitto ed ha l’obiettivo di indagare l’interazione tra egiziani e nubiani nella loro regione di confine tramite interventi di ricerca territoriale, documentando i siti archeologici e l’arte rupestre attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative. Negli ultimi anni sono stati condotti soprattutto ricognizioni e scavi di salvataggio che hanno portato al recupero di importanti testimonianze della Cultura Pan-Grave databile tra il 1800 e il 1500 a.C. La partecipazione alla conferenza, realizzata in collaborazione con l’Ordine della Casa Matha, è gratuita.

Per informazioni: parcoarcheologicodiclasse.it oppure tel. 0544 473717