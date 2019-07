La ravennate Stefania Tosi è la vincitrice del Racconto in 10 righe 2019

La vincitrice della 20esima edizione del concorso “Il racconto in 10 righe” (promosso dalla biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo) è Stefania Tosi di Ravenna, con il racconto intitolato “Ribaltamenti”.

Il secondo premio è andato a Wolfango Horn di San Giovanni in Persiceto mentre, al terzo posto, si sono classificati ex aequo Barbara Pilotti di Ravenna e Emanuele Rivalta di Lugo. Alice Ferrini di Fusignano è invece risultata vincitrice nella categoria Under 14.

La cerimonia di premiazione, condotta da Francesca Benini, capo ufficio Cultura del comune, si è svolta lunedì 8 luglio 2019 nel chiostro delle Cappuccine in occasione della serata conclusiva del Bibliocaffè 2019, alla presenza dell’assessore alla Cultura Monica Poletti.

Dinanzi a un pubblico di oltre 200 persone sono stati letti tutti i racconti pervenuti per la categoria Under 14 per poi passare alla lettura dei racconti preferiti dalla giuria, di quelli segnalati e infine dei vincitori.

Sono stati 117 gli autori provenienti da tutta la regione – tra i 10 e gli 82 anni – che si sono presentati con un loro scritto.

Il tema di quest’anno, “Il giro del mondo in 10 righe”, è stato scelto per permettere ai partecipanti di raccontare un viaggio o il viaggiare nel senso più ampio del termine: dal viaggio geografico a quello immaginario, da un percorso personale a un incontro, lasciando così massima libertà alla fantasia degli emiliano-romagnoli, ai quali il concorso è riservato.

Stefania Tosi si è aggiudicata il primo premio con il racconto “Ribaltamenti”, davanti a Wolfango Horn con La Fuga e ai due terzi classificati, Barbara Pilotti con 15 aprile 1912 e Emanuele Rivalta con Altro che made in Italy.

Tre i racconti segnalati: “Fine missione” di Franco Franceschini (Russi), “Uno più uno” di Gianni Gozzoli (Villafranca di Forlì) e “Cicloturisti” una storia d’amore di Paolo Vassura (Faenza). Alice Ferrini ha vinto nella categoria Under 14 con “Un viaggio che salva la vita”.

Agli scrittori dei racconti segnalati è stato consegnato un attestato, ai vincitori anche un buono-libri da utilizzare presso la Bottega Matteotti di Bagnacavallo.

Uno spazio è stato riservato, inoltre, ai racconti che, pur non essendo tra i premiati, sono stati individuati da ogni membro della giuria (tra parentesi nell’elenco) come preferiti: “La relatività del viaggio” di Lara Bizzarri (Alice Pradal, presidente della giuria), “L’ultimo tragico viaggio” di Ulisse Cuticchia di Orio Ragazzini (Federico Savini), “L’ammiraglio Nearco…” di Emanuele Marazzini (Ylenia Greco), “Marinaio” di Gian Paolo Ferruzzi (Elisabetta Sangiorgi), “E sarà sempre giovedì” di Stefano Maltoni (Simona Minzoni), “La sottile linea tra viaggiare e fuggire” di Stefano Monti (Antonio Bendini) e “La Fiat 600” di Nadia Giberti (Vania Rivalta).