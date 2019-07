Parte oggi Ravenna, Dante e la Luna. La luce della Luna su una Città d’Arte, legata al grande Poeta la manifestazione artistica curata dal giornalista e scrittore Stefano Cavina, organizzata in occasione del Cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’Uomo sulla Luna, in collaborazione con le Associazioni AIR, Dis-ORDINE e con il Patrocinio dell’Assessorato al Turismo di Ravenna. Gli eventi sono in programma a Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy a Ravenna.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 19 LUGLIO

18:30 – Inaugurazione: “Trivia ride tra le ninfe eterne”. Performance ginnaste dell’Edera Ritmica, a cura di Sara Tiene e Camilla Casadio

19:00 – “Il mosaico ravennate: Storia, Materiali e Tecnica”, relatori: Marcello Landi, Saturno Carnoli

20:00 – “Il Mosaico Spaziale di Praga”, relatori: Stefano Cavina, Andrea Ballardini, Silvia Colizzi

SABATO 20 LUGLIO

19:00 – “Dante e la Luna”, relatore: Ivan Simonini

20:00 – “Quel Giorno Sulla Luna” relatore: Stefano Cavina

DOMENICA 21 LUGLIO

17:30 – Premiazione alla migliore Aerografia e presentazione del mosaico di Andrea Louis Ballardini per il progetto Dis-ORDINE A PORT’AUREA

19:00 – “L’aerografia, Storia, Materiali e Tecniche”, relatore: Mario Romani

20:00 – “Renato Casaro, l’Arte di Dipingere il Cinema”, intervista all’artista Renato Casaro, conduce Stefano Cavina

Dis-ORDINE partecipa all’evento con l’esposizione di opere in mosaico realizzate personalmente e in gruppo in occasione di eventi presso Teatro Alighieri, Albergo Cappello, Mama’s Club, Laboratorio Arcobaleno, Confraternita San Damiano, Scuola dell’Infanzia Landoni, Scuola Primaria Mordani, Scuola Primaria Pascoli e Scuola Primaria Garibaldi per il progetto Dis-ORDINE A PORT’AUREA dai giovani artisti ravennati: Jessica Mascia, Giorgia Baroncelli, Giorgia Bocchini, Elena Casini, Marika Dall’Omo, Martina Di Mattia, Giada Donati, Dana Donnoli, Francesca Guerzoni, Tamara Latteo, Bianca Lupi, Nina Marazza, Clarissa Nuzzi, Elisabetta Papageorgiou, Roshanak Payrovi, Chiara Piovan, Diana Pocaterra, Gabriela Rigoni, Cristian Sansavini, Chiara Sansoni, Serena Saporetti, Federico Senni, Jonatan Soto Pereira, Silvia Venturi, Francesca Vitali. Inoltre allestisce un laboratorio estemporaneo di mosaico sul tema della Luna e Dante.