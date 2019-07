Brisighella, all’Osteria della Fonte Paola Amadesi presenta “Il libro del Comando”

All’Osteria della Fonte di Brisighella Paola Amadesi, scrittrice ravennate, incontra il pubblico, domenica 21 luglio, alle ore 20.00 per presentare il suo nuovo manoscritto, Il libro del Comando, romanzo noir interamente ambientato a Brisighella.

L’evento di presentazione è curato da Chiara Conti del ristorante “Osteria della Fonte” e Karen Chiarini di “Wonderland”, cartoleria e concept store, che si sono occupate dell’organizzazione della serata. Al momento “Il libro del Comando” si può trovare solo a Wonderland (Via Roma 25, Brisighella).

Interamente ambientato a Brisighella, ne coinvolge abitanti e luoghi. E’ sviluppato come una sceneggiatura: ogni capitolo si apre con una location precisa della cittadina.

I due luoghi in cui si di dipana l’intrigo sono la Locanda la Cavallina e l’Osteria della Fonte. La trama è attorta sul libro del comando di Cornelio Agrippa, un estratto del ben noto De OccultaPhilosophia,su cui vengono incisi i nomi dei demoni da invocare per assoggettarli al proprio volere. Esiste dunque una setta satanica a Brisighella che riesce, tramite sortilegio, a muovere il ponte Dondolo come fosse un vero e proprio assassino. L’autrice ha volutamente usato quello che un tempo era un luogo idilliaco ora in rovina, come scena di orrori per stravolgerne l’esistenza ormai purtroppo vana.

Anche per suggerire, perché no, di ripristinare il bel ponte! Ad indagare sulle morti misteriose sono il professor Andrea Vitali, famoso patron delle ancora più famose Feste Medievali, un ragazzo inglese, la figlia dei proprietari della Cavallina e Duilio Ghiozzini, uno storico locale. A loro si aggiunge Edward Lancelot Forster, personaggio mutuato dallo sceneggiato prima e dal libro poi di Giuseppe d’Agata Il segno del Comando.

L’anziano professore inglese, con tutte le sue particolarità e la sua gentilezza (interpretato da Ugo Pagliai nel 1970), si unisce alla squadra per risolvere il caso che sembra non avere fine. Al centro, il possesso del tesoro di Maghinardo, che vinse su Francesco Manfredi nel XIII secolo proprio a Brisighella e che la leggenda vuole ancora localizzato nella cittadina presso Baccagnano. Tra occultismo, preveggenza, scomparse e riti, la squadra giungerà ad una conclusione…a sorpresa.

Il libro del Comando, 200 pagine, € 16, 50: https://ilmiolibro.kataweb.it/utenti/243676/paola-amadesi/.

Paola Amadesi

Paola Amadesi, scrittrice ravennate laureata in Filosofia Estetica, ha pubblicato con Perdisa Editore i romanzi storici Valzer delle Speranze perdute, vincitore del premio per letteratura inedita Arcangelo Todaro Faranda, Il sole su Napoli e ha curato il libro di Rosaria Troisi Come un cesto di viole, nel decennale della scomparsa del fratello Massimo.

Per Stamperia del Valentino è uscito 7 opere in Napoli, sugli ultimi anni di vita di Caravaggio a Napoli. Per Edizioni Moderna è curatrice ed autrice della Collana del Mistero che consta di nove titoli, di cui sette a firma di Paola Amadesi: Jack lo squartatore, il principe di Sansevero, la leggenda di Azzurrina, Il prigioniero di San Leo, la maledizione del Joker, Aleister Crowley eBambole maledette.

Per Akea Edizioni è uscito nell’agosto 2018 Il viaggiatore a cavallo. Nello stesso mese si è classificata seconda la premio internazionale Salvatore Quasimodo con 7 opere in Napoli. Molti suoi titoli sono, per scelta personale, sul sito “Il mio libro” del Gruppo Editoriale L’Espresso. Tiene corsi di scrittura e si occupa di editing editoriali.

https://www.facebook.com/paolaamadesiautrice/.