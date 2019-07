28° Palio della Cuccagna dell’Adriatico. Cesenatico vince la sfida in notturna tra le località della costa romagnola

Come ogni anno, il tradizionale Palio della Cuccagna Dell’Adriatico a Cesenatico è stato una grande festa. Ieri sera, sabato 20 luglio, sette località della costa romagnola, Casalborsetti, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Marina di Ravenna, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone si sono sfidate in notturna per conquistare la Cuccagna, posta in cima al palo cosparso di grasso, posizionato obliquamente sulle acque del Porto canale.

Gli spericolati “cuccagnotti” si sono arrampicati su un palo cosparso di grasso lungo quasi 14 metri, per portarsi a casa gloria e “bottino”, una corona d’alloro con formaggi, salumi e altre prelibatezze, oltre ad un premio in denaro.

La “scalata” al Palo della Cuccagna è stata una vera e propria sfida, di equilibrismo e furbizia, tra sette squadre, ed è stata vinta da Matteo Bisacchi, di Cesenatico.

Sette squadre, ognuna composta da 6 sfidanti, hanno preso parte alla ventottesima edizione del Palio della Cuccagna: Casalborsetti, Marina di Ravenna, Cervia, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Cesenatico.