Sere d’estate, semplicemente a Castel Bolognese: nel cortile della Rocca, il Duo Ebano

Decima edizione della rassegna Sere d’estate, semplicemente promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese, nell’ambito del progetto Estate in collina dell’Unione della Romagna Faentina. A Castel Bolognese, fino al 30 luglio, nove serate gratuite e di qualità per pubblici diversi, adulti, bambini e famiglie, in particolari luoghi del paese come il Mulino Scodellino e il cortile della Rocca, ma soprattutto nella rinnovata piazza Bernardi, cuore del paese.

Non manca il tradizionale appuntamento con Emilia Romagna Festival, collocato anche quest’anno nell’ampia e suggestiva area cortilizia della Rocca. ERF propone martedì 23 luglio, alle ore 21.00, nel cortile della Rocca, il Duo Ebano formato dai musicisti pluripremiati Marco Danesi al clarinetto e Paolo Gorini al pianoforte; il duo eseguirà musiche di Copland, Gershwin, Bernstein, Zappa; il concerto è in collaborazione col Concorso Internazionale di Musica da Camera “Salieri – Zinetti” di Verona – Mantova.

Mercoledì 24 luglio, dalle ore 20.30 in piazza Bernardi, ultima serata per i bambini con attività dedicate al genio Leonardo: Famosi da morire: intervista alla Gioconda, seconda animazione interattiva di e con il bibliotecario e Martina a cura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane; la proposta a sorpresa Viaggio nella fantasia con Leonardo da Vinci a cura dell’Associazione Genitori; come sempre gli spazi Mercatino dei ragazzi e L’angolo della Biblioteca con libri a tema.

Per informazioni: tel. 0546.655849 – 655827 / cultura@comune.castelbolognese.ra.it / www.comune.castelbolognese.ra.it