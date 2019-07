Biglietti omaggio dalla Fondazione Raul Gardin per le prove della Riccardo Muti Italian Opera Academy

Giorno dopo giorno le porte del Teatro Alighieri si aprono al pubblico di appassionati, studenti, musicisti; giorno dopo giorno, con la guida di Riccardo Muti, si è sempre più vicini al cuore dell’opera, attraverso le prove in orchestra e con i cantanti, concentrandosi sull’interpretazione dei personaggi, sulla cura della frase musicale, del timbro, del significato da dare ad ogni nota perché la musica sia al servizio della parola. E sul podio e al pianoforte, sempre sotto l’ala di Muti, si avvicendano giovani direttori e maestri collaboratori selezionati fra le centinaia di richieste arrivate da tutto il mondo.

La straordinaria avventura dell’Italian Opera Academy, la cui V edizione è dedicata alle Nozze di Figaro, continua fino ai concerti finali del 31 agosto, ma martedì 23 luglio è un giorno ancora più speciale: quello in cui la città di Ravenna festeggia il patrono Sant’Apollinare, ma anche quello che – nel ricordo di Raul Gardini e grazie alla Fondazione a lui intitolata – vedrà la distribuzione di 300 biglietti omaggio per assistere alle prove in programma.