Ravenna. Classe al Chiaro di Luna for Kids: la mia nave all’Antico Porto

Il nuovo appuntamento di Classe al Chiaro di Luna for Kids, in programma lunedì 22 luglio, alle ore 18, presso l’Antico Porto di Classe, propone La mia nave.

Accompagnati dalle splendide immagini del libro “La mia nave” (Margherita Edizioni) e “Ulisse” (Babalibri), i partecipanti salperanno alla scoperta dei sette mari. Usando la fantasia e salendo a bordo di un mercantile, di una nave da guerra, di una zattera o di una triremi verrà poi costruita una piccola nave di carta di cui ciascuno diventerà il capitano, in partenza per nuovi viaggi immaginari. Per bambini dai 6 ai 12 anni. Tariffa: € 6 a partecipante (accompagnatori gratuito)

Prenotazione obbligatoria: 0544 478100.

Alle ore 19, visita guidata Alla scoperta dell’Antico Porto di Classe.

Tariffa: € 7 a persona (ingresso + visita guidata).