Per i trader alle prime armi investire in Borsa potrebbe risultare un’attività complessa e adatta solo a coloro che possiedono grandi capitali da investire. Proprio per questo è importante investire in formazione. Grazie al web è possibile trovare diverse risorse utili. Ad esempio, segnaliamo questa guida di meteofinanza.com che spiega come investire in azioni partendo da zero, così da ottenere profitti reali!

Giocare in Borsa: cosa significa?

Prima di cimentarsi nell’attività imprenditoriale di investitore online, è bene far chiarezza sulle nozioni di base. In realtà, più che “giocare”, il termine corretto è investire. Tutto ciò perché non si tratta di un gioco, ma investire richiede impegno, studio e aggiornamento costante. La Borsa è il mercato organizzato per vendere o acquistare strumenti finanziari, valute e altri beni. Naturalmente, si tratta di un mercato totalmente sicuro e sottoposto a rigide regole che tutelano gli investitori!

Borsa e piattaforme CFD

Investire in Borsa tramite piattaforme CFD risulta la scelta migliore per ricavare profitti concreti. I CFD sono strumenti derivati che consentono di speculare sull’andamento del valore degli asset. Ciò significa che non si possiede il titolo in sé, ma è possibile guadagnare anche se il suo prezzo subisce un ribasso! Inoltre, tali piattaforme non implicano costi di gestione o di commissione e richiedono tempistiche brevi per iniziare o concludere una determinata operazione.

Fare trading CFD consente di utilizzare la leva finanziaria, strumento utile per moltiplicare il valore dei nostri investimenti. Si tratta di un vantaggio offerto dai broker che permettono di investire con cifre superiori a quelle realmente possedute. La leva può moltiplicare i guadagni ma anche le perdite e, per tale motivo, investire in Borsa richiede tanta pratica!

La piattaforma di trading online giusta, sicura ed affidabile è il supporto perfetto per un trading vincente e consapevole. Ogni broker offre degli strumenti e dei vantaggi adatti alle capacità e alle esigenze dei propri utenti. Si consiglia, per i meno esperti, di utilizzare piattaforme online che permettono di iniziare con una simulazione di trading, cioè un conto demo col quale poter applicare la teoria acquisita. Inoltre, queste piattaforme di trading sono ricche di funzioni che semplificano il lavoro dell’investitore nell’elaborazione di una giusta analisi tecnica.

Con quali piattaforme investire?

Attualmente, sono disponibili diverse piattaforme con le quali investire in Borsa, sicure, affidabili e gratuite!

Tra le migliori appaiono:

– eToro: leader nel settore per il proprio carattere rivoluzionario, si è ormai imposto a livello europeo. Offre una piattaforma semplice da utilizzare, così da rendere facile la lettura di grafici e dati anche a coloro che ancora non hanno dimestichezza con questi strumenti. In più, ha introdotto la funzione di Social e Copy Trading. Ciò significa che eToro è il primo social di trading che consente di copiare sul proprio profilo le mosse effettuate da altri trader. Ciò implica guadagni veloci e consente di imparare dai migliori del settore;

– 24 Option: altra valida scelta per investire in Borsa in maniera sicura e gratuita. Il broker 24Option offre ai propri utenti dei segnali di trading gratuiti, cioè delle previsioni sull’andamento del mercato elaborate da un team di esperti. Naturalmente, è un vantaggio da non sottovalutare, in quanto si rivelano più che utili nell’elaborazione di un’accurata analisi tecnica sull’andamento di un determinato trend. 24Option cerca di agevolare i propri utenti al fine di condurli al successo nel modo più rapido e semplice possibile!

– IQ Option: broker consigliato soprattutto dai novizi trader. In effetti, offre un’interfaccia amichevole e chiara da utilizzare. Lo scopo di questo broker è formare utenti capaci di investire in Borsa ed ottenere profitti concreti e, per tale ragione, mette a disposizione una vasta gamma di materiale didattico scaricabile gratuitamente. Le guide di IQ Option risultano tra le migliori attualmente presenti sul Web, in quanto sono pratiche ed efficienti.

Investire in Borsa: conclusioni

Speculare in Borsa è un’attività che comporta compensi se ci si impegna e si studia con attenzione la situazione attuale del mercato.

Con la consapevolezza giusta e gli strumenti adatti, investire in Borsa può condurre a risultati importanti!