Il cosmetico più adatto a te? Te lo dice un software

Quante volte hai dovuto buttar via o regalare ad un’amica una crema “miracolosa” che non era per niente adatta al tuo tipo di pelle?

Oggi la tecnologia ci viene in aiuto con degli strumenti all’avanguardia.

Vanity Bio è la prima Profumeria in Italia ad offrire un servizio esclusivo: l’Analisi della Pelle.

Cos’è?

L’esame della pelle è il modo più efficace per realizzare una “Consulenza su misura” del cliente.

Per farlo viene utilizzato il Soft Plus della Callegari1930, l’unico strumento diagnostico professionale per l’analisi e la valutazione di viso, corpo e capelli usato dai professionisti di salute e bellezza di tutto il mondo.

Grazie a questo macchinario, che presenta specifiche sonde, si effettua un check-up cutaneo, ossia un esame – non invasivo – attraverso cui è possibile conoscere il biotipo (il proprio tipo di pelle: grassa, mista, secca, sensibile etc), il bilancio funzionale (come sta la pelle e se le sue funzioni sono alterate o meno) e il livello di invecchiamento della cute.

Quali vantaggi offre?

Fare il check-up cutaneo è fondamentale per la formulazione di una corretta diagnosi cosmetologica.

È fondamentale cioè per la scelta del prodotto più adatto a mantenere il benessere della propria pelle, oppure ad intervenire per normalizzare le sue eventuali alterazioni funzionali, evidenziate dall’esame.

Questo tipo di Consulenza permette quindi di evitare inutili sprechi di denaro in prodotti che puntualmente disattendono le aspettative sia di compatibilità, sia di performance sulla nostra pelle.

Quanto costa questo servizio?

È alla portata di tutti e spesso viene omaggiato a fronte dell’acquisto minimo dei cosmetici consigliati.

Perché Vanity Bio ha deciso di offrire un servizio come questo?

“Perché la salute della pelle è la nostra mission e solo con l’Esame della Pelle puoi avere una valutazione oggettiva su quale sia il cosmetico più adatto a te. Inoltre, abbiamo scelto esclusivamente una cosmesi Biologica e Made in Italy, ignorando tutti quei brand, anche famosi, che oggi continuano ad usare ingredienti riconosciuti dannosi per l’ambiente e per la persona. Questo tipo di approccio: l’Esame della Pelle e l’uso di cosmetici selezionati negli anni attraverso la collaborazione in esclusiva con le migliori Aziende italiane lo abbiamo chiamato “Metodo Pelle Radiosa Vanity Bio””.

Anna, l’ideatrice del Metodo, crede fermamente che solo i Cosmetici Biologici, infatti, siano in grado di migliorare sensibilmente la salute e la bellezza della pelle perché le sono dermo-compatibili (naturalmente affini) e sono frutto di ricerca e innovazione e dunque efficaci.

Anni di esperienza e le tantissime donne soddisfatte, le danno ragione!

“Vanity Bio è in grado di mostrarti giorno dopo giorno i tuoi miglioramenti: questa per il cliente è la più grande garanzia e nessun’altra Profumeria è in grado di offrirtela!”

E quando si parla di salute della pelle, non si può ignorare il Make-up, che rimane sul viso per tante ore consecutive durante il giorno.

Continua Anna:

“La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo e ha la grande capacità di assimilare tutto quello che applichiamo su di essa (pensate solo ai cerotti anti-dolorifici). Quindi se, ad esempio, il tuo rossetto contiene sostanze nocive, le tue labbra le assorbiranno, così come assimilerai le sostanze contenute nella crema viso, in quella corpo etc.”

Il Make-up Biologico non solo non ostacola il trattamento cosmetico, ma addirittura ne potenzia gli effetti: il fondotinta è anche una crema viso anti-age, il mascara è anche un trattamento rinforzante per le ciglia, il rossetto è anche un balsamo idratante e dall’effetto “plumping” per le labbra e molto altro ancora.

Negli ultimi anni i dati che emergono dalle indagini di mercato parlano chiaro: i prodotti di cosmesi eco-bio, e tutto il settore che li riguarda, hanno subito una crescita esponenziale.

Solo per fare un esempio, in Italia, il 33% di chi acquista make-up lo sceglie green.

Questo trend, tutt’ora in crescita, ci dice due cose: è aumentato il livello di consapevolezza del consumatore finale sui prodotti che si applica sulla pelle; sono aumentati, di conseguenza gli investimenti nel settore, in particolare nella Ricerca. E il frutto di questi investimenti si rende evidente nell’altissima qualità dei prodotti, nelle materie prime impiegate e soprattutto nelle alte performance dei Cosmetici Biologici.

Quindi Biologico oggi, vuol dire efficacia, risultati, salute.. in una sola parola: Bellezza!

