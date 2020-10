Corso per Operatore di Vendita organizzato dal CFP di Lugo

Il corso di qualifica professionale per Operatore del punto vendita è rivolto a ragazzi e ragazze nella fascia d’età dai 15 ai 18 anni e offre un’opportunità concreta di prepararsi al mondo del lavoro.

Il corso è biennale; ogni anno prevede 1000 ore di cui 300 ore di stage in punti vendita del territorio di piccole, medie o grandi dimensioni.

Le lezioni in aula si svolgono di norma al mattino dal lunedì al venerdì, e un paio di pomeriggi la settimana.

I ragazzi possono sperimentare ciò che studiano in un laboratorio di simulazione nel quale progettano, creano e vendono prodotti nati dalla loro fantasia e dai loro interessi e allestiscono le merci in un punto vendita da loro ideato e realizzato.

Le lezioni sono rese il più possibile interattive grazie all’utilizzo di PC e Tablet.

Viene utilizzato inoltre l’Outdoor Learning che consentirà ai frequentanti di conoscere il territorio e le opportunità che questo offre anche per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

I contenuti tecnico professionali che caratterizzano il corso sono i seguenti:

Stoccaggio

Allestimento e riordino merci

Vendita ed assistenza al cliente

Contabilità e registrazione vendite

Marketing

Informatica e web marketing

Sicurezza sul lavoro, igiene (con rilascio di attestati attestati)

Corso di Primo Soccorso

I ragazzi al termine del biennio ottengono la Qualifica di Operatore del Punto vendita e sono in grado di allestire e riordinare spazi espostivi, assistere il cliente nell’acquisto di prodotti e registrare le merci in uscita in coerenza con le logiche del servizio di vendita.

La frequenza del corso è completamente GRATUITA in quanto l’attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a C.F.P. “Sacro Cuore” di Lugo – Tel. 0545 22147 E-mail: sacrocuore@cfplugo.it