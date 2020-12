A Faenza ANMIC e il percorso “Sìstareinsieme”

L’ incontro con un gruppo di familiari di persone che vivono una realtà di difficoltà di gestione emotiva, supportato dalla Consulta del Volontariato e da Per gli Altri,ha potuto creare l’iniziativa “Sìstareinsieme”, ovvero un percorso di Inclusione Sociale che nasce all’interno dell’Associazione ANMIC di Faenza nel 2017.

Tale percorso stato creato a fronte di una società odierna che tutt’ora incontra diverse difficoltà per relazionarsi. ANMIC, Associazione Nazionale a tutela delle Persone con Disabilità che da circa 60 anni combatte per la conquista dei diritti delle persone con disabilità, ha pertanto deciso di mettersi in gioco, aprendosi alle risorse che esistono nel territorio faentino e collaborando con associazioni, parrocchie e cooperative in base alle necessità che si presentano, costruendo a fronte di ogni bisogno, progetti allo stesso tavolo con AUSL nel Dipartimento di Salute Mentale, l’ Unione della Romagna Faentina, l’Amministrazione Comunale, i Servizi alla Comunità, l’ASP (Azienda di Servizi alla Persona del Comune) e fornendo servizi come assistenza patronato e Caf. Con questa filosofia il percorso “Sistareinsieme” ha creato a sua volta nuovi percorsi in rete con le Istituzioni verso risposte solide, realizzabili e verificabili.

Le attività proposte da ANMIC nel progetto “Sìstareinsieme”

Con “Sìstareinsieme”, ANMIC organizza a Faenza vari servizi e attività abilitative o riabilitative rivolte a tutti, con una particolare focalizzazione sulle persone con difficoltà di gestione emotiva e a chiunque altro possa trarne beneficio .

Tra le principali attività troviamo il “Laboratorio di cucina” in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Antonino poi, per motivi di spazio, al Rione Verde, dove tutti i partecipanti sono chiamati a mettersi in gioco, imparando un mestiere attraverso la conoscenza e l’uso dei vari prodotti e utensili; “Io e il mio amico cavallo” è invece un percorso di avvicinamento al cavallo, aperto a chiunque desideri conoscere e o avere un cavallo per amico, attività gestita in collaborazione con il Maneggio Amico Cavallo di via Rivalta n.1 a Faenza.

Un’ occasione che offre invece la possibilità di divertirsi attraverso

l’ attività fisica grazie anche alla presenza di un allenatore è il “Corso di Pallavolo”, organizzato con la “Cooperativa Sociale Laura “ di Faenza.

Il “Laboratorio Tombolo” è uno spazio creativo all’interno di ANMIC che rende protagonisti ragazzi diversamente abili, nel creare oggetti con materiali nuovi e riciclati. Lo scopo principale è di sviluppare relazioni, stimolando capacità e accrescendo l’autostima dei ragazzi.

Per “coltivare” relazioni a contatto con la natura e con il ritmo delle stagioni per scambiare esperienze, pensieri, momenti di spensieratezza è stato pensato L’Orto per “Tutti”, in collaborazione con l’associazione Auser a Campo Aperto Faenza in via Sant’Orsola: un’ occasione per incontrare e condividere esperienze con altre persone. Tutti insieme si lavora per un obiettivo comune, vivere il piacere di fare e creare cose in gruppo.

Tra le altre attività che ANMIC organizza, correlate a questa iniziativa ci sono anche ”Palàstudio”, un percorso rivolto a persone interessate al lavoro dell’attore nella sede del Rione Verde, “Sportine d’Autore“, un laboratorio per chi ama dipingere, colorare, scrivere, scolpire, cucire, ricamare. Inoltre è possibile ”Camminare in Compagnia” al Parco Comunale Bucci, ritrovarsi di mattina al Rione Verde per stare in compagnia con l’iniziativa “GreenTA Break Insieme”. E’ anche a disposizione un Servizio Trasporto Viaggi per tutte le persone che si trovano all’interno di un percorso abilitativo o riabilitativo (Residenziale Brisighella, Diurno e CSM di Faenza) e un Servizio Spesa, svolto in collaborazione con i volontari di Coop Alleanza 3.0 in via Fornarina a Faenza. Sono organizzate anche gite in collaborazione con Agenzia Erbacci ed altre uscite varie.

Infine è attivo il progetto abitativo “Appartamento Mazzini 97” nel quale l’abitare è visto come dimensione importante della costruzione di sé, della progettazione della propria vita e che porta ad essere protagonisti e partecipi di quanto si sta vivendo. Il progetto, iniziato il 18 novembre 2019, è in linea con le finalità della legge sul Dopo di Noi.

Attività di supporto per la famiglia nel suo insieme

Molte volte i membri del nucleo familiare che sono a stretto contatto con persone con disabilità si trovano condizione di sentirsi in obbligo ad essere sempre presenti per quella persona in difficoltà e non permettersi di prendere un attimo di pausa e di tempo per sé stessi.

E’ nata così l’esigenza di incontrarsi ed e sempre nel contesto del percorso “Sìstareinsieme” è stato creato pertanto uno spazio per poter parlare, accompagnati in questo da psicologhe formate. Nell’incontro mensile di supporto ai familiari ”Io gli Altri, la Relazione” viene offerta l’opportunità di essere accompagnati in un percorso di crescita per tutta la famiglia attraverso la Sistemica Familiare e lo Psicologo Fuori Studio.

Da un obiettivo più ampio come la voglia di rispondere alla necessità di trovarsi tra persone al di là delle specifiche singolarità, eventuali differenze, difficoltà e caratteristiche, sono nate anche tantissime collaborazioni accomunate dalla necessità di una ”integrazione” reale, che possa permettere di abbattere il muro della paura del diverso, dello stigma per ciò che si vive e come lo si vive nella propria specifica differenza.

ANMIC, grazie anche al percorso “Sìstareinsieme” è riuscita a consolidare una rete di realtà locali presenti, ma che prima erano un po’ abituate ad andare per conto proprio, in solitaria. Le singole proposte di “Sìstareinsieme” infatti non si esauriscono nell’attività in sé, ma sono ognuna un filo che si unisce alle altre proposte a completamento di una rete sempre più solida, assottigliandone i buchi dentro i quali spesso può capitare di scivolare in una dimensione di solitudine e impotenza. Ognuna di queste proposte è legata all’altra, legandosi a sua volta ad un tessuto sociale che vive così la possibilità di entrare a stretto contatto con persone che altrimenti difficilmente avrebbe potuto conoscere.

Grazie a queste attività si possono conoscere persone e realtà diverse, con le quali si possono intraprendere nuove esperienze, appositamente pensate nell’ottica della massima inclusione.

Spesso i volontari e le volontarie dell’Associazione si sono trovati a fare da tramite per la comunicazione tra le esigenze dei singoli cittadini e le Istituzioni, per loro natura più “ingessate” dentro a protocolli e burocrazie.

Nasce così in collaborazione con Servizi Sociali e Sanitari lo Sportello Sociale “Insieme a Te”, presente a Ravenna e Faenza.

A volte il vivere quotidiano presenta momenti difficili dove vivere la relazione risulta effettivamente complicato

Questo servizio offre accoglienza, ascolto, vicinanza, supporto per camminare insieme e vivere al meglio e il più serenamente possibile la relazione in quei momenti, con la possibilità di essere affiancati e supportati nel rapporto con i servizi sanitari, servizi alla comunità, consulenze legali e fiscali.

La presenza del mondo dell’associazionismo è di vitale importanza in quanto non “ingabbiato” come le Istituzioni ed è molto vicino ai cittadini dai quali è fatto e con i quali si interfaccia.

Tutto questo è ciò che intendiamo per “Inclusione” ovvero l’attitudine ad incontrare l’altro, in qualsiasi realtà, momento e/o situazione della vita e delle Istituzioni. Un incontro che permetta una compenetrazione dei saperi, una condivisione di esperienze e di ricchezze portate da ogni individuo e che, se messa in circolazione, può generare un miglior tenore di vita per tutta la società allargata.

ANMIC RAVENNA

Via Don Minzoni, 77

Tel. 0544 38414 – 3376899909

Sito Web: www.anmicravenna.org

Mail: info@anmicravenna.org

ANMIC FAENZA

Via Severoli, 23

Tel. 371 1935910

Sito Web: www.anmicravenna.org

Mail: anmicfaenza@virgilio.it – stareinsiemeanmic@gmail.com