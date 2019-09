La nuova stagione 2019-2020 di Fea Forma e Armonia A.S.D. in via Secondo Bini 11 a Ravenna come sempre sarà dedicata al nostro benessere psicofisico alla gioia di allenarci nuovamente insieme, con un programma ricco posturale ed all’avanguardia.

Queste le tipologie di classi per l’anno 2019-2020

– Pilates principianti/ intermedio/ avanzato

– Pilates Postural

– Yoga bimbi e genitori

– Matwork Pilates

– Matwork

– Studio Pilates

– Vinyasa Yoga

– Hata Yoga

– Core Integration

– Walking

– Trx Antigravity

– Gyrokinesis

– Gyrotonic

– Big Ball

– Funzionale

– Personal Training

– Pancafit(r) Metodo Raggi

– Valutazione Antropometrica

Il 20 di Settembre ricomincia la stagione di danza S.T.B School a Forma e Armonia A.S.D.

Le tipologie di Danza

-Danza Classica (metodo Vaganova)

-Danza Contemporanea

-Modern Jazz

-Tip tap

-Pilates Danza

Corsi a partire dai 3 Anni

Direzione Artistica Serena Mazzotti.

FEA Forma & Armonia

via Secondo Bini, 11 Ravenna (mappa)

Per info e prenotazioni

Telefono: 0544.464295

Email: info@formaearmonia.org

Sito: www.formaearmonia.org