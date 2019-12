Al Padiglione delle Feste del Grand Hotel Castrocaro, il Capodanno 2020 più esclusivo

Piatti d’autore, live music band e dj set nella ritrovata atmosfera in stile Art Decò del Padiglione delle Feste del Grand Hotel Castrocaro, uno degli edifici più belli e ricchi di storia del territorio: il Capodanno è all’insegna della bellezza, del divertimento e del benessere. Chi soggiornerà potrà immergersi nelle verdi acque del mare sotterraneo di milioni di anni fa.

Il Grand Hotel Castrocaro apre le porte quindi per regalare un Capodanno indimenticabile. In un’atmosfera esclusiva, lontano dalla confusione e immersi in un vasto parco secolare, gli ospiti potranno festeggiare l’arrivo del nuovo anno nell’incantevole atmosfera del Padiglione delle Feste, recentemente ristrutturato nel tipico stile Art Déco. Per l’occasione, il Padiglione ospiterà il party di fine anno più esclusivo: si inizia dopo le ore 19,30 con un raffinato aperitivo seguito dalla cena, ideata per l’occasione dallo chef internazionale Giuseppe Morra e servita, per la prima volta, anche sulle esclusive balconate interne.

La cena sarà accompagnata dalle note musicali di una live band di 9 componenti e la serata proseguirà con dj set e l’apertura i due bar storici interni dove degustare cocktail preparati dai bartender sino al mattino quando, per i più audaci nottambuli, ci sarà cappuccino e brioche.

Coloro che prenoteranno anche una camera presso il Grand Hotel, potranno usufruire della nuova Health Spa a partire dal pomeriggio del 31 dicembre e rilassarsi, dopo i festeggiamenti, ritemprandosi nelle acque termali salsobromoiodiche, tra le più ricche di sali minerali al mondo, e godendo dei fanghi termali e di un brunch dedicato.

Quale modo migliore per dare il benvenuto al 2020?

Per maggiori informazioni www.grandhotelcastrocaro.it

Per prenotare 0543767114.

Grand Hotel Castrocaro

Il Grand Hotel Castrocaro sorge all’interno di un vasto parco secolare, con maestose sequoie centenarie, cedri dell’Himalaya insieme a piante fiorite e officinali dei primi del ‘900. La struttura, progettato in stile Art Déco da Tito Chini, rappresenta uno degli esempi più significativi del déco italiano prodotto dalla manifattura ceramica di Borgo S.Lorenzo.

La struttura conta 104 camere e suite, di diverse metrature, dotate di terrazze private con Jacuzzi e, in alcuni casi, cucina ad uso esclusivo.

L’offerta culinaria è affidata alle mani sapienti dello Chef Giuseppe Morra che elabora i piatti della tradizione romagnola in chiave creativa.

All’interno del parco secolare collegata con l’hotel si trova la Lucia Magnani Health Clinic, un luogo unico per la prevenzione, il benessere e la bellezza, con una Health Spa in cui trovare la piscina interna ed esterna con le verdi acque del mare sotterraneo di milioni di anni fa, fanghi termali, bagno turco e bagno romano , due sauna, cascata di ghiaccio, docce emozionali lettini a gravità zero.

Il Grand Hotel Castrocaro è un’esperienza che va al di là del semplice soggiornare, perché qui è possibile riprogrammare il proprio stile di vita grazie ai programmi LongLife Formula della Lucia Magnani Health Clinic che è il cuore pulsante e vitale di una struttura incentrata sul valore più alto dell’ospitalità.