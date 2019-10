Ampio immobile in vendita o in affitto, per un ottimo investimento: destinato a pubblico esercizio

Per chi vuole investire in una grande superficie destinata a pubblico esercizio in una zona strategica alle porte di Ravenna, – per la ristorazione, per una mensa, per un bar, per un laboratorio di pasticceria o di catering – ecco un’eccellente opportunità e un’ottima location: la sede dell’ex mensa in via Pietro Zangheri n. 36, a Fornace Zarattini nell’area artigianale, a due passi dall’ingresso dell’autostrada.

Si tratta di un pubblico esercizio, già laboratorio di cucina per ristorazione, ed è libero e disponibile in vendita o in affitto da subito.

Una grande superficie

L’area dell’ex mensa è costituita da:

Immobile di 445 mq commerciali

Sala ristorante con angolo bar di 230 mq complessivi

Cucina di 40 mq

Lavaggio di 20 mq

Dispensa di 17,20 mq

Servizi per il personale

Servizi per il pubblico

Spazio esterno ad uso esclusivo

Buona predisposizione allacciamenti e impianti a norma

Certificazione energetica in corso di definizione

Ottima dotazione di parcheggi nelle aree adiacenti

Se vuoi più informazioni, fissa subito un appuntamento:

NET ESTATE SRL

Via Louis Braille 4

48124 Ravenna

Tel. 0544.500836

Cell. 348-3861106

Mail fossati@morinasrl.it