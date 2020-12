ANMIC, l’ente che lotta per la conquista dei diritti delle persone con disabilità

ANMIC, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili è l’Ente morale che per legge (decreto del Presidente della Repubblica 23/12/78) ha il compito di tutelare e rappresentare in Italia i diritti dei cittadini invalidi civili; pertanto vigila sulle amministrazioni pubbliche per impegnarle ad attuare il rispetto degli obblighi di legge nei loro confronti.

L’attività di ANMIC

ANMIC è una realtà che lavora dagli anni ‘60 sul territorio faentino (e non solo) per il sostegno alle fasce di popolazione più fragili; si tratta oggi della maggiore organizzazione del settore, ciò è dovuto per il rilevante numero di suoi iscritti e per la grande varietà delle tipologie di disabilità che li riguardano. L’insieme che racchiude le diverse patologie che causano la condizione di invalidità di una persona, è molto vasto, infatti il termine “invalido civile” definisce ciascun soggetto affetto da una disabilità psico-fisica (congenita o acquisita), purché non dipendente da cause di guerra, lavoro o servizio, pertanto

L’Associazione è a disposizione di tutte le persone con disabilità per aiutarle a risolvere problemi di assistenza, collocamento, pensione ed accertamento di invalidità, integrazione scolastica e barriere architettoniche.

ANMIC Inoltre, fornisce diversi servizi, tra i quali assistenza patronato, con la gestione di pratiche INPS, indennità NASPI, Bonus Infanzia, Asilo Nido e Bebè tra le altre, e assistenza CAF, con Dichiarazione dei Redditi, Calcolo F24 e Bonus 2020, solo per citarne alcune.

Sìstareinsieme

Nel marzo dell’anno 2017 è nato a Faenza, da un gruppo di familiari di persone che vivono una realtà di difficoltà di gestione emotiva, il percorso Sìstareinsieme all’interno di ANMIC. Tale iniziativa è un percorso di integrazione sociale che rivolge particolare attenzione a quelle persone che vivono difficoltà esistenziali emotive e psicologiche.

Nella società di oggi, ove è difficoltoso in alcuni casi relazionarsi, ANMIC ha deciso di mettersi in gioco, aprendosi alle risorse che esistono nel nostro territorio, collaborando con molte realtà locali come associazioni, parrocchie e cooperative in base alle necessità che si presentano.

In questo modo si sono potuti intraprendere dei progetti, oltre ai patrocini di collaborazione, che sono gestiti assieme all’AUSL, in particolare al Dipartimento di Salute Mentale, l’Unione della Romagna Faentina, le Amministrazioni Comunali, i Servizi alla Comunità

In seguito sono nati vari servizi e attività abilitative e riabilitative rivolte a tutti, in particolare però alle persone con difficoltà di gestione emotiva e a chiunque altro possa trarne beneficio con l’obiettivo di fare uscire queste persone dal loro stato di isolamento, attivando a tale scopo alcune risorse del contesto sociale locale.

Il Durante e Dopo di Noi

La Regione Emilia-Romagna ha costituito un fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare denominato “Fondo per il durante e Dopo di noi”, che verrà distribuito sulla base dei bisogni e delle scelte di programmazione territoriale.

L’ANMIC della Sezione provinciale di Ravenna, vuole collaborare a questo prestigioso progetto offrendo informazioni chiare e trasparenti, insieme a tutti i supporti amministrativi e legali necessari per presentare le richieste, con la documentazione necessaria, a soddisfare i requisiti richiesti dalla Regione.

Inoltre, al fine di dare una valida assistenza alle famiglie con al loro interno persone disabili, ANMIC mette a disposizione gratuitamente uno sportello di consulenza e informazione per il “Durante dopo di noi”.

Spesso infatti molti genitori di persone con disabilità si preoccupano di come sarà la vita del proprio figlio quando loro non ci saranno più

Per costruire un buon progetto per il “dopo” è indispensabile assumere iniziative e costruire un buon progetto nel “durante”, senza rimandare decisioni di carattere sanitario, riabilitativo, patrimoniale, giuridico, al momento dell’emergenza.

Questo tipo di attività richiede sicuramente la sinergia di tante figure professionali ed il massimo ascolto della persona per individuare soluzioni personalizzate finalizzate a garantire la migliore qualità della vita della persona disabile.

Non sempre però è possibile trovare questo tipo di opportunità. Per questo diventa necessario avviare e mettere a disposizione dei cittadini uno “sportello” di consulenza e informazione in cui la famiglia possa sentirsi al sicuro verso le migliori soluzioni per la vita della persona con disabilità oggi nel “durante” e domani nel “dopo”.

L’accesso allo sportello consentirà di avere un confronto con appositi professionisti (medici, avvocati, notai, ecc.) che saranno disponibili ad individuare le soluzioni progettuali personalizzate più adeguate alla persona con disabilità e al suo nucleo familiare e permetterà di conoscere tutti gli strumenti, anche giuridici (Amministrazione di Sostegno, testamento, contratti di mantenimento e di assistenza, comodati d’uso, Trust, ecc. ), che se ben messi in sinergia, possono costituire indispensabili e preziosissimi alleati per garantire una migliore qualità di vita della persona non autosufficiente.

Infine tale sportello rappresenta un’importantissima opportunità per conoscere le possibilità e le risorse attivabili per sostenere nel migliore dei modi, con competenza e professionalità, il progetto per il “durante dopo di noi” della persona disabile e della sua famiglia.

ANMIC RAVENNA

Via Don Minzoni, 77

Tel. 0544 38414 – 3376899909

Sito Web: www.anmicravenna.org

Mail: info@anmicravenna.org