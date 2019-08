Azioni Amazon: il trend è sempre rialzista

Parlare di Amazon è possibile solo al superlativo: l’azienda di Jeff Bezos è senza dubbio una delle più grandi e rivoluzionarie società attualmente presenti sul mercato, caratterizzata da una crescita ininterrotta e da continue innovazioni.

Le persone che non hanno sentito parlare di Amazon si contano sulle dita di una mano e non vi è sito di e-commerce che, per affermarsi, non debba competere con il colosso di Seattle in un settore specifico.

Molti degli investitori inizialmente scettici sul futuro della società si sono dovuti ricredere negli anni: Warren Buffet, guru del mercato azionario statunitense, ad esempio, ha pubblicamente ammesso il suo errore e rimediato investendo 900 milioni in azioni Amazon.

Warren Buffet investe in azioni Amazon

A realizzare l’investimento da quasi un miliardo di dollari non è stato direttamente l’Oracolo di Omaha, ma la sua compagnia, la Berkshire Hathaway, mentre Warren Buffet a più riprese ha reso pubblica la sua profonda ammirazione per Jeff Bezos e la sua compagnia.

Nel 2018, infatti, il terzo azionista di Apple ha annunciato che il colosso di Bezos «Aveva superato qualsiasi cosa avessi mai sognato. Non avevo idea che avesse un tale potenziale […] Sono rimasto colpito da Bezos fin dall’inizio, non avrei mai pensato che riuscisse a fare quello che ha fatto».

La titubanza iniziale di Buffet, tra gli uomini più ricchi del mondo, era dovuta al fatto che il mercato dei servizi tecnologici fosse relativamente instabile rispetto alle azioni che costituiscono il suo portafoglio abituale.

I successi delle azioni Amazon, che secondo gli esperti punterebbero a sfondare la quota dei 3000 dollari entro il 2020, hanno portato anche i più scettici a ricredersi e l’obiettivo di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1,5 trilioni di dollari sembra più vicina ogni giorno che passa.

Perché Amazon è così importante?

Alla base del successo di Amazon vi è una intelligente gestione delle offerte dei servizi e una ancor più sorprendente conquista del mercato. Non soltanto la piattaforma di e-commerce che tutti conoscono, infatti, ma anche Amazon Music, Amazon Movie e Amazon Web Services.

I servizi di streaming di Amazon, inizialmente costretti a combattere contro competitor particolarmente agguerriti, come Spotify e Netflix, promettono un boom in tempi non eccessivamente lunghi: il crollo delle azioni Netflix in seguito alla infelice decisione di lanciarsi nel settore della produzione di film e serie televisive di dubbia qualità, infatti, sta portando alla ribalta piattaforme di streaming che garantiscono pellicole di qualità superiore.

La possibilità di fruire di tutti i servizi di Amazon attraverso l’account Amazon Prime, infatti, si rivelerà ancor più cruciale di come già non è.

Un altro settore fondamentale è Amazon Web Services, un servizio di cloud computing sul quale si appoggia non solo Amazon, ma altre grandi imprese. Con Amazon Web Servies è la stessa tecnologia all’avanguardia del colosso di Seattle ad essere messa a disposizione di altre aziende, permettendo profitti stellari!

Come comprare azioni Amazon?

Tessere le lodi di una compagnia resta chiacchiera fine a se stessa se non si trova uno sbocco pratico, un modo per condividere le fortune della piattaforma. Proprio per questo è opportuno prendere in considerazione la possibilità di comprare le azioni Amazon, una scelta disponibile a tutti.

La prima cosa che dovete tenere a mente è che si tratta di un investimento, per cui bisogna avere a mente la possibilità di perdere denaro.

Per investire in sicurezza sulle azioni Amazon sarà indispensabile che facciate capo ad un broker affidabile. Un broker certificato, infatti, vi può guidare nella vostra scelta di investire sulle azioni del colosso di Jeff Bezos, minimizzando i rischi e massimizzando le possibilità di profitto.

In base a quanto detto sopra, se siete interessati ad investire in Borsa, non vi è dubbio che le azioni Amazon rappresentano un ottimo punto di partenza, un investimento dalle mille potenzialità e dalle prospettive di crescita senza paragone.