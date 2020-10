Beta Imprese diventa provider per i corsi ECM

Beta Imprese, è un ente di formazione situato nel territorio lughese e accreditato alla Regione Emilia Romagna: fornisce corsi di formazione che consentono l’aggiornamento professionale nel pieno rispetto degli obblighi previsti da normativa.

In Italia, la formazione ECM è obbligatoria per tutti i professionisti che operano in ambiente sanitario, al fine di mantenersi sempre aggiornati e competenti.

Tutti i soggetti che appartengono ad una delle professioni riconosciute in ambiente sanitario dalla normativa vigente, hanno l’obbligo di formazione continua triennale.

I crediti formativi validi ai sensi dell’art.16 bis e seguenti del Dlgs 502/92, sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione Nazionale per la formazione continua all’organizzatore dell’evento formativo o del progetto formativo aziendale.

Oggi, Beta Imprese è anche provider accreditato ECM nr. 6608 dunque offre la possibilità di aderire all’Abbonamento ai corsi ECM, erogato in modalità e-learning.

Il discente dunque potrà frequentare tutti i percorsi formativi presenti a catalogo e preventivamente accreditati ECM, gestendo in autonomia il proprio tempo, scegliendo liberamente se seguire il corso da casa, dal luogo di lavoro o di vacanza: avendo la possibilità di interrompere e riprendere la frequenza del corso in qualsiasi momento.

Possibilità di fruizione 24h su 24 su tutto il territorio nazionale di tutti i corsi contenuti nel pacchetto, assistenza tecnica, assistenza didattica da parte di docenti qualificati e possibilità di fruizione dei corsi da qualsiasi dispositivo. Beta Imprese inoltre, mette a disposizione un numero di telefono WhatsApp che potrà essere utilizzato dagli utenti al fine di ricevere subito tutte le informazioni richieste.

Al termine della fruizione di ogni percorso formativo, ogni discente riceverà l’attestato di frequenza, nonché l’attribuzione dei relativi Crediti Formativi.

Stefania Valtancoli