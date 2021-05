Borsa e investimenti: resta alta l’attenzione sulle azioni Amazon dopo i profitti record

C’è fermento in seguito alla presentazione delle trimestrali di Amazon: il gruppo di Jeff Bezos ha infatti stracciato ogni record, aumentando il fatturato con ricavi pari a 108 miliardi di dollari. Amazon ha praticamente triplicato i suoi profitti, tanto che in termini percentuali la crescita è stata del +44%. Numeri da capogiro, insomma, il cui successo è stato sostenuto sia dall’aumento degli acquisti online da parte degli utenti, sia dal successo della sua divisione dedicata alla pubblicità.

Molti trader si chiedono se le azioni di Amazon siano ancora un investimento conveniente visto che l’utile per azione è passato da una stima di 9,54 dollari a al valore (inatteso) di 15,79 dollari. In generale, comunque, sono tutte le Big Tech a registrare un ottimo trimestre, confermando con i loro profitti record l’egemonia che esercitano sia sull’economia reale che sul mercato finanziario globale.

Amazon, in particolare, ha senza dubbio beneficiato del periodo di isolamento domiciliare dello scorso anno dovuto all’epidemia di Covid, anche se la tendenza verso abitudini d’acquisto sempre più digitali era in atto, anche nel nostro paese, già ben prima di marzo 2020. Oltre alla massiccia presenza lato e-commerce, l’azienda di Bezos ha dalla sua una divisione AWS in forte espansione: essa ha condotto l’azienda a una crescita del 32%, sfidando con successo colossi del calibro di Google e Facebook.

Comprare azioni Amazon

Un utente interessato alle azioni del colosso americano deve informarsi per capirne l’andamento. In tal senso è possibile consultare la guida sulle azioni di Amazon da comprare presente sul portale E-conomy.it, che spiega se convenga acquistarle direttamente o fare trading su di esse. Nel primo caso occorrerà aprire una posizione presso una banca tradizionale o un broker che abbia la possibilità di operare sul mercato americano e attivare un conto di deposito titoli. Sebbene la procedura non sia eccessivamente complicata, attualmente la tendenza è quella di fare direttamente trading sulle azioni Amazon sfruttando le piattaforme online per risparmiare sulle spese.

I cittadini italiani possono anche investire in azioni Amazon acquistandole direttamente con Poste italiane. Chi sceglie questa opzione si dovrà recare fisicamente in filiale, prendere appuntamento con un operatore e sottoscrivere un contratto d’acquisto. In questo caso, però, l’utente è tenuto a sostenere la spesa dell’imposta di bollo da versare allo stato italiano, una commissione sull’acquisto, nonché ad affrontare le spese di gestione; inoltre, l’investimento è limitato a una durata massima di tre anni.

Fare trading sulle azioni Amazon

Se si decide di fare trading sulle azioni Amazon è necessario scegliere un broker online che si occuperà di fungere da intermediario con il mercato: è consigliabile affidarsi solo a operatori sicuri, conosciuti da una vasta platea di investitori e in possesso delle più importanti certificazioni nazionali (come quella rilasciata dalla Consob) e internazionali (come la licenza CySEC valida a livello europeo).

Aprendo un conto presso una piattaforma di trading si risparmia sui costi di gestione in quanto queste non applicano nessun costo di commissione fisso, bensì guadagnano speculando sullo spred applicato alle compravendite. Inoltre, facendo trading si possono utilizzare strumenti finanziari innovativi come i CFD, che consentono di non acquistare materialmente le azioni limitandosi a investire sulle loro oscillazioni di prezzo.

I CFD (l’acronimo sta per “contracts for difference” sono uno strumento finanziario derivato che ha cominciato a diffondersi in Europa circa un ventennio fa. Si tratta di una modalità di investimento molto diffusa e apprezzata soprattutto da chi ha a disposizione un capitale limitato in quanto non prevede di acquistare realmente l’asset: il trader, infatti, sottoscrive un contratto con il broker. In questo caso le due parti si accordano per scambiarsi denaro il cui importo varia in base all’oscillazione di prezzo del sottostante dal momento in cui l’operazione viene aperta a quello in cui viene chiusa.